В Югре выделили более 50 гектаров земли под туристические объекты

В Ханты-Мансийском автономном округе выделили более 50 гектаров земли под строительство туристических объектов. Территории определили в рамках совместного проекта правительства Югры, Росреестра и Роскадастра "Земля для туризма", сообщает издание "Neft".
Инвентаризация земель прошла в Нягани, Югорске, а также в Советском и Белоярском районах. Большинство участков находятся рядом с водоемами, парками и действующими базами отдыха — именно эти зоны считаются наиболее привлекательными для бизнеса.
Проект призван упростить доступ предпринимателей к земле. Вместо самостоятельного поиска и согласования участков инвесторы получают готовый перечень территорий, которые уже прошли первичную проверку на пригодность для туристической инфраструктуры.
|Параметр
|Данные
|Общая площадь участков
|Более 50 гектаров
|Локации
|Нягань, Югорск, Советский и Белоярский районы
|Приоритетные зоны
|Берега водоемов, парки, окрестности достопримечательностей
Развитие туристического сектора может стать дополнительным драйвером для экономики региона, который традиционно опирается на добычу нефти и газа. Создание гостиничного фонда и рекреационных зон позволит диверсифицировать занятость населения в малых городах и районах округа.
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