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В Югре выделили более 50 гектаров земли под туристические объекты

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийском автономном округе выделили более 50 гектаров земли под строительство туристических объектов. Территории определили в рамках совместного проекта правительства Югры, Росреестра и Роскадастра "Земля для туризма", сообщает издание "Neft".

Дума Югры
Фото: YouTube by Телеканал Югра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дума Югры

Инвентаризация земель прошла в Нягани, Югорске, а также в Советском и Белоярском районах. Большинство участков находятся рядом с водоемами, парками и действующими базами отдыха — именно эти зоны считаются наиболее привлекательными для бизнеса.

"Главная цель проекта заключается не только в поиске перспективных территорий для туризма, но и в том, чтобы помочь инвесторам их освоить", — сообщили представители Стройкомплекса Югры.

Проект призван упростить доступ предпринимателей к земле. Вместо самостоятельного поиска и согласования участков инвесторы получают готовый перечень территорий, которые уже прошли первичную проверку на пригодность для туристической инфраструктуры.

Параметр Данные
Общая площадь участков Более 50 гектаров
Локации Нягань, Югорск, Советский и Белоярский районы
Приоритетные зоны Берега водоемов, парки, окрестности достопримечательностей

Развитие туристического сектора может стать дополнительным драйвером для экономики региона, который традиционно опирается на добычу нефти и газа. Создание гостиничного фонда и рекреационных зон позволит диверсифицировать занятость населения в малых городах и районах округа.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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