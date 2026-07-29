Жители Коми потребляют больше алкоголя и табака, чем средний россиянин

Жители Республики Коми стабильно потребляют больше алкоголя и табака, чем средний россиянин. По продажам водки регион три года подряд занимает третье место в стране, хотя общие объемы закупок постепенно снижаются.
Данные появились в государственном докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году". Согласно отчету, средний показатель потребления алкоголя по России составил 8,09 литра чистого этанола на человека. В Коми эта цифра выше почти в полтора раза — 12,24 литра, что выводит республику на седьмую позицию общероссийского рейтинга. Лидирует Ненецкий автономный округ с показателем 19,67 литра.
Особенно высокие показатели зафиксированы в сегменте крепких напитков. Средние продажи водки в Коми почти в два раза превышают среднероссийские значения.
|Показатель (на 1 жителя)
|Коми (2025 г.)
|Россия (среднее)
|Водка (литры)
|9,7
|5,0
|Пиво (литры)
|64,2
|41,5
|Этанол (литры)
|12,24
|8,09
По закупкам пива республика занимает четвертое место в стране. За последние три года здесь наблюдается заметный спад: если в 2023 и 2024 годах жители выпивали более 75 литров на человека, то к 2025 году объем упал до 64,2 литра.
Ситуация с курением также остается напряженной. По данным Росстата, доля курящих жителей Коми в возрасте от 15 лет и старше составляет 23,27%. Это выше среднего показателя по стране (18,38%) и ставит регион на девятую строчку рейтинга по распространенности табакокурения.
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