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Жители Коми потребляют больше алкоголя и табака, чем средний россиянин

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Жители Республики Коми стабильно потребляют больше алкоголя и табака, чем средний россиянин. По продажам водки регион три года подряд занимает третье место в стране, хотя общие объемы закупок постепенно снижаются.

Проблема женского алкоголизма
Фото: freepik is licensed under public domain
Проблема женского алкоголизма

Данные появились в государственном докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году". Согласно отчету, средний показатель потребления алкоголя по России составил 8,09 литра чистого этанола на человека. В Коми эта цифра выше почти в полтора раза — 12,24 литра, что выводит республику на седьмую позицию общероссийского рейтинга. Лидирует Ненецкий автономный округ с показателем 19,67 литра.

Особенно высокие показатели зафиксированы в сегменте крепких напитков. Средние продажи водки в Коми почти в два раза превышают среднероссийские значения.

Показатель (на 1 жителя) Коми (2025 г.) Россия (среднее)
Водка (литры) 9,7 5,0
Пиво (литры) 64,2 41,5
Этанол (литры) 12,24 8,09

По закупкам пива республика занимает четвертое место в стране. За последние три года здесь наблюдается заметный спад: если в 2023 и 2024 годах жители выпивали более 75 литров на человека, то к 2025 году объем упал до 64,2 литра.

Ситуация с курением также остается напряженной. По данным Росстата, доля курящих жителей Коми в возрасте от 15 лет и старше составляет 23,27%. Это выше среднего показателя по стране (18,38%) и ставит регион на девятую строчку рейтинга по распространенности табакокурения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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