Сеть быстрых зарядок для электромобилей в Ставрополье выросла до 74 станций

В Ставропольском крае число станций быстрой зарядки для электромобилей достигло 74 единиц. В среднем восполнить запас энергии в батарее занимает около 30 минут, но итоговое время зависит от мощности аккумулятора и уровня его разряда, сообщили в региональном министерстве энергетики, промышленности и связи.
|Город / Населенный пункт
|Количество новых станций (мощность 150 кВт)
|Минеральные Воды
|2
|Ставрополь
|1
|Нефтекумск
|1
|поселок Прогресс (Кировский округ)
|1
Инфраструктуру для электротранспорта в регионе развивают четвертый год. Проект привязан к государственной программе "Развитие энергетики, промышленности и связи". Станции ставят не только в городах, но и вдоль федеральных и региональных трасс, чтобы водители могли уверенно перемещаться между районами края.
"Ведомство активно сотрудничает с инвесторами и оказывает им поддержку. Компании, которые занимаются установкой станций, могут получить субсидию от Минпромторга России на возмещение части затрат", — пояснил исполняющий обязанности главы регионального минэнерго Имран Айдамиров.
Первая зарядная точка в крае заработала в 2023 году в Железноводске. Сейчас сеть расширяется за счет привлечения частного капитала и господдержки, что делает электромобили более практичными для жителей Юга России.
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