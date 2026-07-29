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Сеть быстрых зарядок для электромобилей в Ставрополье выросла до 74 станций

Россия » Юг » Ставрополь

В Ставропольском крае число станций быстрой зарядки для электромобилей достигло 74 единиц. В среднем восполнить запас энергии в батарее занимает около 30 минут, но итоговое время зависит от мощности аккумулятора и уровня его разряда, сообщили в региональном министерстве энергетики, промышленности и связи.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке
Город / Населенный пункт Количество новых станций (мощность 150 кВт)
Минеральные Воды 2
Ставрополь 1
Нефтекумск 1
поселок Прогресс (Кировский округ) 1

Инфраструктуру для электротранспорта в регионе развивают четвертый год. Проект привязан к государственной программе "Развитие энергетики, промышленности и связи". Станции ставят не только в городах, но и вдоль федеральных и региональных трасс, чтобы водители могли уверенно перемещаться между районами края.

"Ведомство активно сотрудничает с инвесторами и оказывает им поддержку. Компании, которые занимаются установкой станций, могут получить субсидию от Минпромторга России на возмещение части затрат", — пояснил исполняющий обязанности главы регионального минэнерго Имран Айдамиров.

Первая зарядная точка в крае заработала в 2023 году в Железноводске. Сейчас сеть расширяется за счет привлечения частного капитала и господдержки, что делает электромобили более практичными для жителей Юга России.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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