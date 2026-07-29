Золотая эпоха Сочи закончилась: городские стройки замерли из-за опасного перегрева рынка

Золотая эпоха безусловного интереса к недвижимости в Сочи подошла к своему финалу. Рынок курорта столкнулся с эффектом экстремального перегрева, который фактически парализовал дальнейшее расширение города. Статистические данные указывают на полный застой: численность постоянных жителей остается неизменной с 2023 года и держится в районе 445 тысяч человек. Мэр Андрей Прошунин прямо подтвердил отсутствие динамики как в демографических показателях, так и в притоке учащихся в образовательные учреждения.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Сочи, море

Спад покупательской активности спровоцировал обвал в девелоперской отрасли. За два года число площадок с жилыми комплексами сократилось с 19 до 8, причем большая часть из них достраивается лишь по старым обязательствам. За последние полтора года местная администрация выдала менее десяти разрешений на строительство полноценных жилых домов. Вместо них город заполняется отелями и апартаментами, в которых по закону запрещено оформлять постоянную регистрацию, что превращает Сочи в пространство исключительно временного размещения, сообщает издание "Акценты".

"Рынок недвижимости курорта утратил признаки сбалансированного развития, превратившись в зону исключительного социального расслоения и спекулятивного накопления квадратных метров, которые не становятся доступнее для населения", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Социальный разрыв и будущее сегмента апартаментов

Сегодня Сочи демонстрирует один из самых высоких уровней имущественной дискриминации в стране. Разница в арендной ставке между объектами эконом-класса и элитным сегментом здесь превышает пятикратный показатель, что является абсолютным рекордом для российских регионов. С учетом того, что город делает ставку на туристический поток, риски для тех, кто ищет постоянное жилье, только возрастают, а вопросы безопасности при стихийных бедствиях, требуют особого внимания властей.

Власти предпочитают фокусироваться на создании гостиничного фонда, анонсируя появление около 10 тысяч новых номеров. Однако эксперты указывают, что такая стратегия лишь усугубляет дисбаланс, вытесняя местных жителей на периферию рынка. Подобная модель застройки не способствует развитию городской среды, ориентированной на комфорт граждан, а создает инфраструктурную пустыню в межсезонье.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья Сочи

Почему в Сочи сократилось количество строящихся жилых комплексов?

Снижение активности девелоперов связано с перегревом рынка и падением спроса на покупку квартир, что заставило застройщиков отказаться от реализации новых проектов в пользу апартаментов.

Могут ли жители Сочи прописаться в апартаментах?

Российское законодательство не предусматривает возможности оформления постоянной регистрации в помещениях, имеющих статус коммерческой недвижимости или гостиничного номера.

Насколько велика разница в стоимости аренды в городе?

Разрыв в ценах между бюджетным и элитным жильем в Сочи превышает 5 раз, что делает город лидером по уровню имущественного неравенства среди всех курортов России.

Остается ли население Сочи стабильным?

Согласно озвученным данным мэрии, показатели численности жителей не меняются с 2023 года и составляют около 445 тысяч человек.

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