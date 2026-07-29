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Розничный оборот Оренбургской области вырос до 330,8 млрд рублей

Россия » Поволжье » Оренбург

Розничный оборот в Оренбургской области за первое полугодие 2026 года достиг 330,8 млрд рублей. По данным Оренбургстата, в сопоставимых ценах этот показатель вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Мужчина выбирает готовую еду в холодильнике супермаркета
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Мужчина выбирает готовую еду в холодильнике супермаркета

Основную массу продаж обеспечили магазины и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынков — их доля составила 96,6%. На долю ярмарок и розничных рынков пришлось всего 3,4% общего объема.

Категория товаров Объем продаж Доля в обороте
Продовольственные товары (включая напитки и табак) 150,4 млрд руб. 45,5%
Непродовольственные товары 180,4 млрд руб. 54,5%

Спрос на непродовольственные товары растет быстрее: индекс физического объема в этом секторе составил 108,6%, тогда как в продуктовом — 104,8%.

К концу июня розничные сети накопили запасы товаров на 35 млрд рублей. Это на 5,6% больше прошлогодних значений. Текущего объема товаров на складах и полках хватит на 38 дней торговли.

Развивается и сектор общепита: выручка за шесть месяцев составила 17,3 млрд рублей, что в физическом объеме на 9,6% превышает результаты первого полугодия 2025 года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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