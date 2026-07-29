В Астрахани, Черноярском и Приволжском районах 30 июля отключат электричество

Жителей Астрахани и нескольких районов области ждет массовое отключение электроэнергии 30 июля. Специалисты ПАО "Россети Юг" проведут профилактические работы на сетях, чтобы избежать аварий в пиковые нагрузки.
Помимо областного центра, без электричества временно останутся части Черноярского и Приволжского районов. Первые отключения начнутся в 08:30. График работ определяет время подачи напряжения в зависимости от конкретного адреса.
|Территория
|Статус / Время начала
|Астрахань
|Согласно графику ПАО "Россети Юг"
|Черноярский район
|С 08:30 (по ряду объектов)
|Приволжский район
|С 08:30 (по ряду объектов)
Полный список адресов, попадающих под ограничение, доступен на официальном сайте энергокомпании.
Плановые работы обычно занимают несколько часов. Если свет пропал внезапно или не появился в указанный срок, рекомендуем обратиться в диспетчерские службы по телефонам экстренных служб.
Следить за ситуацией с перебоями электроэнергии и водоснабжения в режиме реального времени можно на интерактивной карте города.
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