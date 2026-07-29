Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прямые перелеты из Самары в Турцию заменят транзит через московские хабы
Ультразвук и наночастицы помогли доставить лекарства в мозг для борьбы с раком
Персонализированная терапия помогла детям с тяжелой формой эпилепсии
Капитальный ремонт моста на Токарной в Пензе обойдется городу в 560 млн рублей
Так больше никто в роду не умеет: характер единственной внучки заставил певицу Ларису Долину всерьёз задуматься
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Золотая эпоха Сочи закончилась: городские стройки замерли из-за опасного перегрева рынка
Житель Питкяранты через суд добился перерасчета северной надбавки к пенсии
Розничные цены на арбузы и дыни в России выросли до 40% к прошлому году

В Астрахани, Черноярском и Приволжском районах 30 июля отключат электричество

Россия » Юг » Астрахань

Жителей Астрахани и нескольких районов области ждет массовое отключение электроэнергии 30 июля. Специалисты ПАО "Россети Юг" проведут профилактические работы на сетях, чтобы избежать аварий в пиковые нагрузки.

Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке

Помимо областного центра, без электричества временно останутся части Черноярского и Приволжского районов. Первые отключения начнутся в 08:30. График работ определяет время подачи напряжения в зависимости от конкретного адреса.

Территория Статус / Время начала
Астрахань Согласно графику ПАО "Россети Юг"
Черноярский район С 08:30 (по ряду объектов)
Приволжский район С 08:30 (по ряду объектов)

Полный список адресов, попадающих под ограничение, доступен на официальном сайте энергокомпании.

Что делать при отключении

Плановые работы обычно занимают несколько часов. Если свет пропал внезапно или не появился в указанный срок, рекомендуем обратиться в диспетчерские службы по телефонам экстренных служб.

Следить за ситуацией с перебоями электроэнергии и водоснабжения в режиме реального времени можно на интерактивной карте города.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Мировая кооперация
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Последние материалы
Средний чек на ремонт китайских авто составил 9787 рублей в первой половине 2026 года
В Астрахани, Черноярском и Приволжском районах 30 июля отключат электричество
Подготовка Пензы к зиме: гидравлические испытания прошли в 70% жилых домов
В Нижегородской области увеличили лимиты добычи лося, кабана и медведя
В Татарстане выпустили 25 соколят в рамках программы реинтродукции балобанов
Банк России подготовил проект указания по залогу криптовалюты в маржинальных сделках
Дивеево примет V Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей
США запретили ввоз человекоподобных и четырехногих роботов из-за угроз безопасности
Инженеры назвали основные признаки критического износа тормозных колодок
У комика-иноагента и его жены родилась дочь в США: что известно о первенце Поперечного*
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.