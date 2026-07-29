В Пензе завершили гидравлические испытания теплосетей в 70% жилых домов. О подготовке коммуникаций к зимнему сезону сообщил глава города Олег Денисов.
На данный момент опрессовали все здания социальной сферы, учреждения спорта и культуры. В образовательном секторе остались только два детских сада, расположенные в многоквартирных домах.
|Сектор
|Статус готовности
|Многоквартирные дома
|70% прошли испытания
|Культура, спорт и соцсфера
|100% готовы
|Образовательные учреждения
|остались 2 детских сада
"Призвал УК и ТСЖ поторопиться с документами о готовности к отопительному периоду. Главная цель всех наших усилий — чтобы тепло дошло до каждой квартиры", — отметил глава города Олег Денисов.
Мэр потребовал от ресурсных организаций ускорить работы, чтобы сократить сроки отключения воды во время опрессовок и снизить неудобства для горожан.
Своевременное завершение испытаний позволяет выявить слабые участки трубопроводов и устранить аварийные зоны до наступления холодов. Это гарантирует стабильную подачу тепла в квартиры без внезапных прорывов магистралей в октябре-ноябре.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.