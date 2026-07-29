Подготовка Пензы к зиме: гидравлические испытания прошли в 70% жилых домов

В Пензе завершили гидравлические испытания теплосетей в 70% жилых домов. О подготовке коммуникаций к зимнему сезону сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городской пейзаж с многоэтажками

На данный момент опрессовали все здания социальной сферы, учреждения спорта и культуры. В образовательном секторе остались только два детских сада, расположенные в многоквартирных домах.

Сектор Статус готовности Многоквартирные дома 70% прошли испытания Культура, спорт и соцсфера 100% готовы Образовательные учреждения остались 2 детских сада

"Призвал УК и ТСЖ поторопиться с документами о готовности к отопительному периоду. Главная цель всех наших усилий — чтобы тепло дошло до каждой квартиры", — отметил глава города Олег Денисов.

Мэр потребовал от ресурсных организаций ускорить работы, чтобы сократить сроки отключения воды во время опрессовок и снизить неудобства для горожан.

Своевременное завершение испытаний позволяет выявить слабые участки трубопроводов и устранить аварийные зоны до наступления холодов. Это гарантирует стабильную подачу тепла в квартиры без внезапных прорывов магистралей в октябре-ноябре.

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