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Подготовка Пензы к зиме: гидравлические испытания прошли в 70% жилых домов

Россия » Поволжье » Пенза

В Пензе завершили гидравлические испытания теплосетей в 70% жилых домов. О подготовке коммуникаций к зимнему сезону сообщил глава города Олег Денисов.

Городской пейзаж с многоэтажками
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городской пейзаж с многоэтажками

На данный момент опрессовали все здания социальной сферы, учреждения спорта и культуры. В образовательном секторе остались только два детских сада, расположенные в многоквартирных домах.

Сектор Статус готовности
Многоквартирные дома 70% прошли испытания
Культура, спорт и соцсфера 100% готовы
Образовательные учреждения остались 2 детских сада

"Призвал УК и ТСЖ поторопиться с документами о готовности к отопительному периоду. Главная цель всех наших усилий — чтобы тепло дошло до каждой квартиры", — отметил глава города Олег Денисов.

Мэр потребовал от ресурсных организаций ускорить работы, чтобы сократить сроки отключения воды во время опрессовок и снизить неудобства для горожан.

Своевременное завершение испытаний позволяет выявить слабые участки трубопроводов и устранить аварийные зоны до наступления холодов. Это гарантирует стабильную подачу тепла в квартиры без внезапных прорывов магистралей в октябре-ноябре.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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