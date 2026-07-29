В Мордовии подготовили девять новых маршрутов и открыли три кемпинга

Мордовия наращивает туристическую инфраструктуру и делает ставку на этнографию и сельский отдых. За последние три года в республике подготовили девять маршрутов, семь пляжей, открыли три новых кемпинга и запустили пять этнофудтраков в Саранске. На развитие отрасли по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" направили более 273 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Саранск, памятник семье

Приоритеты и маршруты

Основной спрос туристов сейчас сосредоточен на "перезагрузке" в природе и этническом колорите. Природный потенциал раскрывают заповедник имени П. Г. Смидовича и национальный парк "Смольный", где развита сеть троп и работает интерактивный зал "Птицы и люди".

Особое внимание власти и предприниматели уделяют сельскому туризму. В Теньгушевском районе гости могут попробовать себя в роли сыроваров в хозяйстве "Мардарика-Шокша", а в Рузаевском — изучить основы бортничества на пасеке Турбиных. Популярным направлением стал Ардатовский район с его яблочными садами, виноградниками и прогулками по реке.

Этнографический пласт представлен центрами в разных районах республики:

Краснослободский район: "Дом дружбы" (здание 1892 года), где сохраняют традиции русского и мокшанского народов.

"Дом дружбы" (здание 1892 года), где сохраняют традиции русского и мокшанского народов. Большеберезниковский район: музейно-культурный центр "Дом традиций" в Паракино.

музейно-культурный центр "Дом традиций" в Паракино. Кочкуровский район: село Подлесная Тавла, известное своей резной деревянной игрушкой.

"Приятно видеть, что между районами зарождается здоровая конкуренция, это помогает совершенствовать объекты гостеприимства", — отметила заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Оксана Ларина.

Кадры для индустрии

Рост интереса к региону спровоцировал всплеск спроса на профильное образование. В МГУ им. Огарева конкурс на направление "Туризм" в 2025–2026 годах достиг трех человек на место, что контрастирует с ситуацией 2024 года, когда наблюдался недобор студентов.

Показатель Значение / Статус Финансирование по нацпроекту > 273 млн рублей Конкурс в МГУ им. Огарева (2025-26) 3 чел./место Новые кемпинги 3 объекта

Для привлечения молодежи в профессию запустили программу профориентации в муниципальных районах. Школьники проходят профессиональные экскурсии, организованные совместно с отелями и турфирмами.

Рекомендации для гостей

В ближайшее время регион ждет приток тысяч туристов из-за двух крупных событий: празднования 150-летия скульптора С. Д. Эрьзи и 25-летия канонизации святого воина Феодора Ушакова.

Для тех, кто ищет уединения или духовного опыта, рекомендуют посетить Большеигнатовский район — "Старцев угол" со Спасо-Преображенской пустынью. Для планирования индивидуального отдыха в республике работает туристско-информационный центр РМ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов