Число редчайших дальневосточных леопардов в дикой природе увеличилось с 35 до 223 особей

Популяция дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки в мире — за последние 20 лет выросла в шесть раз. К такому выводу пришли ученые России и Китая, впервые объединив данные мониторинга по обеим сторонам границы.

Фото: Отдел науки национального парка «Земля леопарда» (amurleo_land) is licensed under public domain Детёныш дальневосточного леопарда

В начале 2000-х годов в дикой природе оставалось всего 35 особей. Сейчас общее число кошек в трансграничном резервате «Земля больших кошек» достигло как минимум 223 животных, включая взрослых и котят.

Территория / Категория Количество особей Национальный парк «Земля леопарда» (РФ) 135 Северо-восточный нацпарк тигра и леопарда (КНР) 115 Трансграничные особи (перемещаются между странами) 27

По мнению биологов, ключевым признаком здоровья вида стало соотношение полов: на одного самца приходится 1,1 самки. Такая пропорция обеспечивает стабильный прирост популяции.

"Леопард — индикатор здоровья экосистемы. Если популяция стабильна, значит благополучны и кормовая база, и реки региона, и леса", — пояснил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Для достижения этих результатов потребовалось десятилетия совместной работы инспекторов, ученых и меценатов. В частности, техническое оснащение парка в России усилили за счет поддержки банка ВТБ — расширение сети фотоловушек позволило сделать наблюдение за кошками системным.

"Шестикратный рост популяции — результат вовлеченности профессионального сообщества, финансовой поддержки крупных компаний и неравнодушного отношения к природному наследию России", — сообщил советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Пётр Шпиленок.

В рамках программы «Хранители леопарда» банк опекает конкретную семью: самку Герду и ее котят Феникса, Сиерру и Фьюжна.

Основой для объединения усилий стало соглашение от 16 мая 2024 года. Документ был подписан в Пекине при участии Владимира Путина и Си Цзиньпина. Благодаря этому создали первый в мире трансграничный резерват «Земля больших кошек», который объединил охраняемые территории России и Китая для защиты леопарда и амурского тигра.