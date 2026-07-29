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Искусственный интеллект ускорит отклик экстренных служб в Курской области

Россия » Центр » Курск

В Курской области установили 50 российских IP-камер "Финист" в общественных пространствах, на транспортных узлах и улицах с большим потоком людей. Оборудование разместили группа компаний ЦРТ совместно с НПО "Взор".

Камера ПДД на дороге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Камера ПДД на дороге

Техника работает не как обычный видеорегистратор, а как система анализа происходящего. Благодаря встроенному искусственному интеллекту и совместимости с платформой "Визирь", камеры могут распознавать опасные ситуации и подавать сигнал тревоги в режиме реального времени.

"Обработка видеопотоков прямо на борту камеры экономит ресурсы центров обработки данных", — пояснил замгендиректора Группы компаний ЦРТ Андрей Хрулёв.

Для жителей региона это означает более быстрый отклик экстренных служб, так как система автоматически фиксирует происшествие, не дожидаясь, пока оператор заметит его на мониторе. При этом оборудование полностью российское, что исключает риски, связанные с импортными ограничениями или уязвимостями зарубежного софта.

""Финист" — полностью российская разработка с высокой степенью локализации производства", — отметил управляющий директор НПО "Взор" Дмитрий Проданов.

Технические особенности камер позволяют настраивать их под конкретные задачи города. Инженеры могут менять конфигурацию устройств и добавлять новые программные модули в зависимости от того, где установлена камера — на вокзале или в городском парке.

Параметр Характеристика системы
Количество устройств 50 единиц
Модель оборудования "Финист" (РФ)
Программное обеспечение ИИ-решение "Визирь"
Места установки Транспортные узлы, общественные пространства

Ответы на популярные вопросы

Чем эти камеры отличаются от обычного видеонаблюдения?

Обычные камеры просто записывают видео, которое человек должен посмотреть позже или в прямом эфире. "Финист" с ИИ сам анализирует картинку и сообщает о происшествии сразу после его возникновения.

Зачем обрабатывать данные прямо на камере?

Это снимает нагрузку с центрального сервера. Вместо того чтобы передавать огромный объем "пустого" видео, камера отправляет в центр управления только уведомление о конкретном событии.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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