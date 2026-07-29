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Ремонт дорог в Архангельске затронет подъезды от проезда Сибиряковцев до Окружного шоссе

Россия » Северо-Запад » Архангельск

На Талажском шоссе в Архангельске начали менять асфальтовое покрытие. В районе ТЭЦ движение транспорта ограничили: машины едут по одной полосе в реверсивном режиме, максимальная скорость — 40 км/ч. Ограничения продлятся до 16 сентября.

Ремонт моста
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт моста

Всего подрядчик ГК "Автодороги" обновит девять километров дороги и обустроит тротуары. Для водителей, которые ежедневно используют этот маршрут для поездок в аэропорт или в центр города, ремонт означает неизбежные пробки и увеличение времени в пути.

Сроки и этапы работ

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад", которое отвечает за этот участок, пояснили, что текущий этап ремонта завершится к середине сентября. После этого наступит пауза до следующего сезона. Полностью реконструкцию участка планируют закончить в 2027 году.

Параметр Данные
Общий объем работ 9 километров дороги
Срок действия текущих ограничений До 16 сентября
Финальный срок реконструкции 2027 год

Вопрос эстакады

Параллельно с ремонтом шоссе остается открытым вопрос реконструкции близлежащей эстакады на пересечении Окружного и Талажского шоссе. Точная дата начала работ по ней пока не названа, но проектные решения уже готовы.

Проектированием занимается компания "Интермост". План предполагает расширение путепровода до четырех полос и создание тротуаров с обеих сторон. Работы затронут значительный отрезок подъездов — от проезда Сибиряковцев до федерального Окружного шоссе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
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