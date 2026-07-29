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Рост устойчивых к антибиотикам бактерий зафиксирован в больницах Ростова-на-Дону

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В стационарах Ростова-на-Дону зафиксирован рост числа бактерий, которые не реагируют на стандартное лечение антибиотиками. К такому выводу пришли ученые Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии (РНИИМП), изучив ситуацию в больницах за десять лет.

Устойчивость бактерий к антибиотикам
Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Устойчивость бактерий к антибиотикам

С 2012 по 2022 год специалисты проанализировали более 28 тысяч штаммов условно-патогенных микроорганизмов. Исследование показало, что значительная часть найденных бактерий выработала защиту от лекарств.

Кто вызывает угрозу

Чаще всего в медицинских учреждениях города встречаются синегнойная палочка, ацинетобактеры и микроорганизмы рода Stenotrophomonas. Эти возбудители опасны тем, что вызывают пневмонию, сепсис и осложнения при заживлении ран. Из-за высокой устойчивости к разным группам антибиотиков лечить такие инфекции крайне сложно.

Отдельный риск представляет гигиена в палатах: ученые обнаружили большое количество стафилококков непосредственно на медицинском оборудовании.

Параметр исследования Данные
Период наблюдения 2012-2022 годы
Количество изученных штаммов более 28 000
Основные патогены синегнойная палочка, ацинетобактеры, Stenotrophomonas, стафилококки

Динамика распространения резистентных бактерий вызывает опасения. В частности, в 2020 году устойчивые микроорганизмы находили у медицинского персонала чаще, чем в 2018-м.

Результаты десятилетнего мониторинга позволят врачам пересмотреть схемы назначения антибиотиков и обновить протоколы дезинфекции помещений и инструментов, чтобы снизить риск внутрибольничных инфекций.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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