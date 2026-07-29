В стационарах Ростова-на-Дону зафиксирован рост числа бактерий, которые не реагируют на стандартное лечение антибиотиками. К такому выводу пришли ученые Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии (РНИИМП), изучив ситуацию в больницах за десять лет.
С 2012 по 2022 год специалисты проанализировали более 28 тысяч штаммов условно-патогенных микроорганизмов. Исследование показало, что значительная часть найденных бактерий выработала защиту от лекарств.
Чаще всего в медицинских учреждениях города встречаются синегнойная палочка, ацинетобактеры и микроорганизмы рода Stenotrophomonas. Эти возбудители опасны тем, что вызывают пневмонию, сепсис и осложнения при заживлении ран. Из-за высокой устойчивости к разным группам антибиотиков лечить такие инфекции крайне сложно.
Отдельный риск представляет гигиена в палатах: ученые обнаружили большое количество стафилококков непосредственно на медицинском оборудовании.
|Параметр исследования
|Данные
|Период наблюдения
|2012-2022 годы
|Количество изученных штаммов
|более 28 000
|Основные патогены
|синегнойная палочка, ацинетобактеры, Stenotrophomonas, стафилококки
Динамика распространения резистентных бактерий вызывает опасения. В частности, в 2020 году устойчивые микроорганизмы находили у медицинского персонала чаще, чем в 2018-м.
Результаты десятилетнего мониторинга позволят врачам пересмотреть схемы назначения антибиотиков и обновить протоколы дезинфекции помещений и инструментов, чтобы снизить риск внутрибольничных инфекций.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.