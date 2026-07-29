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Стоимость аренды квартир в Казани выросла на 4% до 39,8 тысячи рублей

Россия » Поволжье » Казань

Рынок аренды жилья в Казани за второй квартал этого года показал самое резкое сокращение предложения среди всех российских городов-миллионников. Согласно данным аналитиков ДОМ. РФ, количество доступных квартир упало на четверть.

Аренда квартир в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Аренда квартир в Москве

Динамика предложения и спроса

К концу июня в столице Татарстана осталось 3,4 тысячи активных объявлений. Это на 25% меньше показателей начала квартала и на 11% ниже уровня прошлого года. Для сравнения: в других крупнейших городах России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) предложение за три месяца сократилось лишь на 10%, а в годовом выражении даже выросло на 27%.

Спад вызван сезонным всплеском спроса. За второй квартал по стране заключили 109 тысяч договоров аренды — максимум за последние три года. Темпы найма жилья опередили скорость, с которой собственники выставляли новые объекты на рынок (101 тысяча).

Стоимость аренды в Казани

Дефицит свободных квартир развернул тренд цен. После полугода снижения стоимость аренды в Казани выросла на 4% и составила в среднем 39,8 тысячи рублей в месяц. Темпы роста в республике оказались выше средних по стране для нестоличных городов (+2%) и миллионников (0%).

Показатель Значение (Казань)
Средняя стоимость аренды 39,8 тыс. рублей/мес.
Рост цены за II квартал +4%
Изменение цены к прошлому году -9%

Несмотря на квартальный рост, жилье в Казани все еще дешевле, чем год назад. Аналитики связывают это с избытком свободных квартир, накопившихся в 2025 году.

Сроки поиска жильцов

При этом казанские арендодатели тратят на поиск арендатора больше времени, чем коллеги из других крупных городов. Средний срок экспозиции объекта в Казани составляет 83 дня против 53 дней в других миллионниках.

Параллельно с этим интерес к жилью растет: количество просмотров объявлений за квартал увеличилось на 28%. Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от того, сколько новых квартир выйдет в предложение в третий квартал и как изменится сезонный спрос.

"Рынок аренды сейчас находится в фазе перенастройки. С одной стороны, мы видим резкое сокращение предложения из-за высокой активности арендаторов, с другой — инертность рынка в поиске новых жильцов", — отмечают аналитики ДОМ. РФ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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