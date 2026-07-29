В Тюменской области началась массовая вакцинация жителей подтопленных территорий от гепатита А

В Тюменской области началась массовая вакцинация жителей подтопленных территорий от гепатита А. Для этого создано 19 мобильных бригад и открыто 28 стационарных прививочных пунктов, в работе задействованы 42 медицинских работника. Прививки ставят всем жителям зон подтопления, а также сотрудникам общепита, ликвидаторам ЧС, волонтерам, социальным и медицинским работникам, коммульникам.

Вакцин в medizinских организациях достаточно. «Рекомендуем жителям подтопляемых территорий соблюдать меры профилактики и не отказываться от вакцинации», — подчеркнули в департаменте здравоохранения области. Вакцинацию проводят только в медицинских учреждениях и вакциномобилях. В соцсетях распространялся ролик с «вакцинацией в салоне автомобиля под Тюменью» — он с реальной кампанией ничего не связан.