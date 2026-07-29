Суд назначил условный срок 17-летнему подростку за помощь мошенникам в Петербурге

Ленинский районный суд Петербурга вынес первый приговор по делу о незаконном использовании оборудования для пропуска трафика (ст. 274.3 УК РФ). Срок в один год условно с испытательным сроком шесть месяцев назначили 17-летнему жителю Амурской области Константину.
Подросток приехал в Петербург в феврале, откликнувшись на вакансию из интернета. До этого в родном регионе его искали как пропавшего без вести. По версии следствия, юноша стал техническим звеном в мошеннической схеме.
В номере апарт-отеля Константин развернул оборудование с мобильными телефонами и 217 сим-картами. Он устанавливал приложение "Связь с Windows", авторизовывал аккаунты и регулярно менял сим-карты, обеспечивая передачу интернет-трафика через мобильную сеть.
|Показатель
|Значение
|Количество задействованных сим-карт
|не менее 217 штук
|Сумма ущерба одному из потерпевших
|5,5 млн рублей
|Оплата труда подростка
|100 долларов
Следствие установило, что другие участники группы использовали систему для активации 57 сим-карт на имена людей, которые не подозревали о схеме. В итоге один из граждан лишился 5,5 миллиона рублей.
"Я лишь менял сим-карты в телефонах примерно каждые 30 минут", — рассказал в суде Константин.
Вину подросток признал. Суд учел, что молодой человек является сиротой и воспитывался бабушкой. Сейчас в петербургских судах рассматривают еще два аналогичных дела.
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