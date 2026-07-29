Суд назначил условный срок 17-летнему подростку за помощь мошенникам в Петербурге

Ленинский районный суд Петербурга вынес первый приговор по делу о незаконном использовании оборудования для пропуска трафика (ст. 274.3 УК РФ). Срок в один год условно с испытательным сроком шесть месяцев назначили 17-летнему жителю Амурской области Константину.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек сидит в ноутбуке с картами

Подросток приехал в Петербург в феврале, откликнувшись на вакансию из интернета. До этого в родном регионе его искали как пропавшего без вести. По версии следствия, юноша стал техническим звеном в мошеннической схеме.

В номере апарт-отеля Константин развернул оборудование с мобильными телефонами и 217 сим-картами. Он устанавливал приложение "Связь с Windows", авторизовывал аккаунты и регулярно менял сим-карты, обеспечивая передачу интернет-трафика через мобильную сеть.

Показатель Значение Количество задействованных сим-карт не менее 217 штук Сумма ущерба одному из потерпевших 5,5 млн рублей Оплата труда подростка 100 долларов

Следствие установило, что другие участники группы использовали систему для активации 57 сим-карт на имена людей, которые не подозревали о схеме. В итоге один из граждан лишился 5,5 миллиона рублей.

"Я лишь менял сим-карты в телефонах примерно каждые 30 минут", — рассказал в суде Константин.

Вину подросток признал. Суд учел, что молодой человек является сиротой и воспитывался бабушкой. Сейчас в петербургских судах рассматривают еще два аналогичных дела.