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Пятьдесят тонн фруктов из Узбекистана с запрещенными пестицидами остановили на границе

Россия » Поволжье » Оренбург

На границе Оренбургской области остановили партию фруктов из Узбекистана весом 50 тонн. Груз содержал запрещенные пестициды, что делает его непригодным для употребления в пищу.

Транспортировка персиков
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Транспортировка персиков

Специалисты Государственной инспекции по контролю качества и безопасности пищевой продукции региона обнаружили химикаты во время плановой проверки импортного сельхозтовара. Продукция нарушила санитарно-эпидемиологические нормы, поэтому ее изъяли и передали в профильные ведомства для утилизации.

Показатель Данные
Объем изъятого груза 50 тонн
Страна происхождения Узбекистан
Причина запрета Содержание запрещенных пестицидов

Случаи ввоза опасной продукции стали чаще на фоне роста товарооборота с государствами СНГ. В надзорном ведомстве отметили, что такие инциденты требуют более жесткого фильтра на въезде в регион, чтобы исключить попадание токсичных продуктов на прилавки магазинов.

"Такие случаи свидетельствуют о необходимости усиления мер по контролю и предотвращению ввоза небезопасных продуктов", — сообщили в органах надзора.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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