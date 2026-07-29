Пятьдесят тонн фруктов из Узбекистана с запрещенными пестицидами остановили на границе

На границе Оренбургской области остановили партию фруктов из Узбекистана весом 50 тонн. Груз содержал запрещенные пестициды, что делает его непригодным для употребления в пищу.
Специалисты Государственной инспекции по контролю качества и безопасности пищевой продукции региона обнаружили химикаты во время плановой проверки импортного сельхозтовара. Продукция нарушила санитарно-эпидемиологические нормы, поэтому ее изъяли и передали в профильные ведомства для утилизации.
|Показатель
|Данные
|Объем изъятого груза
|50 тонн
|Страна происхождения
|Узбекистан
|Причина запрета
|Содержание запрещенных пестицидов
Случаи ввоза опасной продукции стали чаще на фоне роста товарооборота с государствами СНГ. В надзорном ведомстве отметили, что такие инциденты требуют более жесткого фильтра на въезде в регион, чтобы исключить попадание токсичных продуктов на прилавки магазинов.
"Такие случаи свидетельствуют о необходимости усиления мер по контролю и предотвращению ввоза небезопасных продуктов", — сообщили в органах надзора.
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