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Строительство объездной трассы в Астрахани перешло в режим нацпроекта

Россия » Юг » Астрахань

Строительство Восточного обхода Астрахани продолжается: по контракту все работы должны завершиться к концу 2027 года. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" — после лет пауз и смены подрядчика на трассе работают около ста специалистов и более пятидесяти единиц техники.

Асфальтоукладчик на дороге
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Асфальтоукладчик на дороге

История с перерывами

Идея кольцевой дороги вокруг областного центра протяженностью более 7,5 километров существует давно. Трасса должна начинаться в микрорайоне Бабаевское, проходить мимо Началова и Яманцуга до села Три Протока, переходить реку Царев и соединяться с автодорогой "Астрахань — Камызяк" у Яксатово. Главная задача — разгрузить городские артерии и улучшить транзитное сообщение юга региона.

В 2012 году строительство остановили из-за отсутствия финансирования. Возобновили через несколько лет, но в 2024 году ГКУ "Астраханьавтодор" расторгло контракт с московской компанией "Мосты и дороги", которая выполняла третий этап. Пришлось объявлять новый конкурс. Текущий подрядчик начал работу в режиме нацпроекта.

Что уже сделано

По данным дорожников, на текущем участке выполнен полный цикл земляных работ и уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия площадью 112 200 квадратных метров. Смонтированы и засыпаны все шесть водопропускных труб, укреплены русла и откосы. Установлены бордовые камни на съезде и островках безопасности у развязки Яксатово, смонтированы 39 опор освещения, кабели связи вынесены из зоны строительства.

Сейчас идет устройство дополнительного слоя основания из цементно-стабилизированной щебеночно-гравийно-песчаной смеси — это ключевой этап перед укладкой верхних слоев покрытия.

Мост через Царев — отдельная задача

Параллельно ведется реконструкция моста через протоку Царев. Демонтировано старое покрытие тротуарной зоны и пролетное строение. Подрядчик приступил к усилению пролетов и ремонту опор. Это инженерно-сложный участок: надежность переправы через воду определяет срок службы всей трассы.

"Восточный обход — это не просто дорога, а системный элемент транспортной карты Астраханской области. Его ввод в эксплуатацию снимет транзитный грузовой трафик с городских улиц, сократит время проезда до федеральной трассы и создаст резервный въезд в город при ЧС на старых переправах. Главный риск сейчас — соблюдение технологических пауз при укладке основания и покрытия в условиях каспийского климата. Нацпроект дает финансовую гарантию, но контроль за качеством каждого слоя должен быть непрерывным", — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Дедлайн 2027 года оставляет запас времени на непредвиденные сложности — грунтовые воды, погодные окна, логистику материалов. Если темп сохранятся, Астрахань получит полноценную объездную трассу, которая давно не хватала для нормальной работы южной транспортной артерии.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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