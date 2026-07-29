Режим чрезвычайной ситуации введен в шести районах Ростовской области после урагана

В Ростовской области восстанавливают инфраструктуру после мощного урагана. Электрики вернули свет более чем 210 тысячам жителей, которые оказались в темноте из-за непогоды.

Для ремонта сетей работали 200 бригад и 670 специалистов. В регион пригнали 226 единиц техники и направили дополнительные силы из соседних областей. Сейчас высоковольтные линии в Ростове-на-Дону уже отремонтировали, проезды и провода освободили от завалов.

Показатель Значение Потребители с восстановленным светом более 210 тыс. человек Поваленные деревья (в 23 районах) более 2 тыс. шт. Поврежденные кровли многоквартирных домов 248 объектов

Ситуация в муниципалитетах

В шести районах области сохраняется режим чрезвычайной ситуации, еще в четырех действует режим повышенной готовности. Специальные комиссии сейчас обходят территории, фиксируют разгром и принимают заявления от людей.

Стихия серьезно ударила по жилому фонду и социальным объектам. Управляющие компании приступают к ремонту крыш многоквартирных домов. В Ростове ветер сорвал около 300 квадратных метров кровли главного корпуса ДГТУ — сейчас здание закрыли временным покрытием, чтобы защитить помещения от осадков.

Коммунальные службы продолжают расчищать улицы от поваленных деревьев. Повсюду работают техники и рабочие, но полное устранение последствий урагана займет время.