Более 200 тысяч школьников Дагестана пройдут олимпиаду по ПДД

Более 200 тысяч школьников Дагестана пройдут онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги". Масштабный проект поможет выявить пробелы в знаниях детей и скорректировать программу обучения правилам дорожного движения (ПДД).

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок в школе

О планах ведомства рассказал врио министра образования и науки республики Яхья Бучаев на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Заседание прошло под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова.

Профилактика летом

В летний период министерство сосредоточилось на практических занятиях в лагерях и через выездные формы работы. В акциях "Знатоки ПДД" и "Дорожный калейдоскоп" участвовали 6 тысяч детей.

Специалисты МВД по РД проводили инструктажи и показывали учебные видео. Особое внимание уделили мобильным комплексам "Лаборатория безопасности": за сезон они совершили 100 выездов, охватив 22 тысячи подростков. В лагере "Солнечный берег" прошла профильная смена для 400 участников проекта "Юные инспекторы за безопасность дорожного движения".

Обучение в школах и проблемы СИМ

Знания ПДД теперь встроены в основные предметы: "Окружающий мир", "ОБЗР", а также во внеурочные курсы "Юный пешеход" и "Школа дорожной грамоты". За 2025-2026 учебный год мобильные классы посетили почти 16,5 тысяч учеников в ходе 170 выездов.

Предстоящая олимпиада охватит учащихся с 1 по 9 класс. Анализ прошлых лет показал, что дети хуже всего разбираются в правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов и моноколес, а также не знают правил движения по велодорожкам и важности защитного снаряжения.

Обновление автогородка

Для того чтобы обучение стало более наглядным, Яхья Бучаев предложил обновить стационарный автогородок. По его словам, текущая инфраструктура устарела.

План модернизации включает:

демонтаж старого покрытия;

строительство нового учебного помещения;

закупку современного оборудования;

приобретение специального учебного автомобиля.

Показатель Количество / Охват Участники онлайн-олимпиады более 200 000 человек Обученные в "Лабораториях безопасности" (лето) 22 000 человек Обученные в мобильных комплексах (учебный год) 16 500 человек Участники летних акций ПДД более 6 000 человек