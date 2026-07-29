Губернатор Владимир Владимиров отменил ограничения на использование служебного транспорта

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил ограничения на использование служебного транспорта правительством, краевыми и муниципальными органами власти. Запрет действовал с 14 июля, теперь ситуация с запасами топлива в регионе нормализовалась.
В министерстве энергии края подтвердили: многие заправки уже сняли лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива. Ажиотажный спрос прошел, и объемы разбора горючего вернулись к привычной отметке — около 2,5 тысячи тонн в сутки.
"Пиковые значения по разбору на АЗС преодолены: спрос пошел на спад и вернулся к обычному уровню… На сетевых заправках сохраняется привычный порядок цен", — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ставрополья.
Чтобы избежать повторения дефицита, глава региона поручил профильному министерству проработать создание интернет-ресурса. Сервис позволит водителям и организациям в режиме реального времени отслеживать наличие топлива на конкретных АЗС.
|Показатель
|Текущее состояние
|Суточный спрос на топливо
|~ 2,5 тыс. тонн
|Цены на сетевых АЗС
|Стабильны
|Лимиты на отпуск ГСМ
|Отменяются на ряде станций
Для жителей и предпринимателей края это означает возвращение к обычному режиму работы транспорта и отсутствие необходимости искать заправки с доступным топливом "вслепую".
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