Губернатор Владимир Владимиров отменил ограничения на использование служебного транспорта

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил ограничения на использование служебного транспорта правительством, краевыми и муниципальными органами власти. Запрет действовал с 14 июля, теперь ситуация с запасами топлива в регионе нормализовалась.

Фото: commons.wikimedia.org by Каракорум, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александровская площадь Ставрополь

В министерстве энергии края подтвердили: многие заправки уже сняли лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива. Ажиотажный спрос прошел, и объемы разбора горючего вернулись к привычной отметке — около 2,5 тысячи тонн в сутки.

"Пиковые значения по разбору на АЗС преодолены: спрос пошел на спад и вернулся к обычному уровню… На сетевых заправках сохраняется привычный порядок цен", — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ставрополья.

Чтобы избежать повторения дефицита, глава региона поручил профильному министерству проработать создание интернет-ресурса. Сервис позволит водителям и организациям в режиме реального времени отслеживать наличие топлива на конкретных АЗС.

Показатель Текущее состояние Суточный спрос на топливо ~ 2,5 тыс. тонн Цены на сетевых АЗС Стабильны Лимиты на отпуск ГСМ Отменяются на ряде станций

Для жителей и предпринимателей края это означает возвращение к обычному режиму работы транспорта и отсутствие необходимости искать заправки с доступным топливом "вслепую".

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов