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Дорожники Омска используют сверхпрочный сплав для обновления 800 метров трамвайного пути

Россия » Сибирь » Омск

В Омске начали менять трамвайные пути на улице Челюскинцев. Вместо привычного трамвайного металла дорожники устанавливают железнодорожные рельсы из сверхпрочного сплава. Это эксперимент: новые материалы должны прослужить дольше и выдержать большее количество рейсов.

Ремонт трамвайных путей на улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт трамвайных путей на улице

Технология и сроки работ

Рабочие полностью меняют полотно: демонтируют старые рельсы и заменяют шпалы. Одна бетонная шпала весит более 70 кг, а новый рельс — около 800 кг. Чтобы разгрузить металл и уложить его на путь, используют рельсотранспортер, финальную подгонку и выравнивание делают вручную.

Параметр Показатель
Общий объем работ на участке 800 метров пути
Скорость замены за смену до 50 метров
Расчетный срок службы новых рельс 20-25 лет

Все работы проводят ночью. Это позволяет избежать транспортного коллапса в дневное время и сохранить сообщение для пассажиров.

"Меняем трамвайный тип рельс на железнодорожный, для того чтобы рельсы железнодорожного типа продлили работу в технически исправном состоянии на больший срок… 20-25 лет заложено в их техническую службу", — пояснил начальник участка капитального ремонта трамвайных путей Игорь Гринченко.

Почему это важно для жителей

Участок на улице Челюскинцев выбрали из-за критического износа полотна. Срок эксплуатации старых рельс давно истек, что создавало прямую угрозу безопасности: при таком состоянии путей возрастал риск схода трамвая с рельсов.

Для жителей этого района трамвай остается единственным видом общественного транспорта. Полная остановка движения на время ремонта была неприемлема, так как люди остались бы отрезанными от города. Поэтому дорожники работают короткими сменами, восстанавливая путь по частям.

Капитальный ремонт трамвайных линий в городе планируют завершить к началу осени.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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