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Набережная Саймы в Сургуте получит велодорожку и смотровую площадку

Россия » Урал » Ханты-Мансийск » Сургут

Набережная правого рукава реки Сайма в Сургуте готова на 35%. Работы идут по графику, срыва сроков не ожидается — объект планируют сдать в сентябре этого года. Ход благоустройства оценил депутат Думы города Владимир Клишин.

Набережная реки
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Набережная реки

Объект проходит от магазина "Изида" до Дворца торжеств со стороны Сургутской онкологической клинической больницы (СОКБ). В работу включены участки 2.1 и 2.2, которые попали в голосование по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Стоимость обновления — 60 млн рублей. Финансирование идет за счет средств местного, окружного и федерального бюджетов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Объект также зафиксирован в карте развития Югры и народной программе.

Что уже сделано и какой будет следующий этап

Заместитель директора МКУ "Управление капитального строительства" Евгений Васюков доложил о выполненных этапах. На участке полностью завершено укрепление берега, территория подготовлена, мелколесье вырублено, выполнена отсыпка. Частично готово основание под велодорожку и тротуар.

Сейчас подрядчик укладывает тротуарную плитку и устанавливает бордюры. Прокладаны кабели для систем видеонаблюдения и электроосвещения. Следующий этап — обустройство тротуара, установка опор освещения и видеонаблюдения, устройство покрытия территории.

По итогам благоустройства здесь появятся:

  • тротуар площадью 1,3 тысячи квадратных метров;
  • велодорожка;
  • смотровая площадка;
  • 15 скамеек, распределенных по всей длине набережной.

Защита от подтопления

Отдельно в УКС ответили на вопросы о возможном подтоплении. Укрепление берега проектировалось с учетом максимального уровня воды в Сургуте. Работы велись именно в период высокой воды, поэтому проектное решение принято с запасом прочности.

Вода не должна застаиваться на территории после дождей. Габионы обеспечат дренаж, а уклоны рассчитаны так, чтобы влага уходила естественным образом. Набережную подтоплять не будет, подчеркнул Евгений Васюков.

Почему это важно для города

Депутат Владимир Клишин отметил, что в Сургуте не так много комфортных мест для прогулок. Раньше по этому участку проходила обычная тропинка. Благодаря активности жителей и федеральной программе город получает качественную общественную площадь с перспективой развития велоинфраструктуры.

Параметр Значение
Готовность объекта 35%
Планируемая сдача сентябрь 2024 года
Стоимость работ 60 млн руб.
Площадь тротуара 1,3 тыс. кв. м
Основные элементы велодорожка, смотровая площадка, 15 скамеек, освещение, видеонаблюдение
Источники финансирования федеральный, окружной, местный бюджеты (нацпроект "Инфраструктура для жизни")

"Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" доказала свою эффективность именно как механизм, позволяющий жителям напрямую влиять на облик города. Набережная Саймы в Сургуте — типичный пример: раньше это был дикий берег с тропинкой, а теперь формируется полноценная общественная площадь с велодорожкой, зонами отдыха и инженерной защитой от паводков. Ключевой момент — учет максимальных уровней воды уже на этапе проектирования укрепления берега. Это профессиональный подход, который экономит бюджет на будущих ремонтах. Сочетание трех уровней бюджета в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" дает гарантию завершенности объекта, а включение в народную программу и карту развития региона создает дополнительный контроль со стороны общественности", — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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