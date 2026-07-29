Набережная Саймы в Сургуте получит велодорожку и смотровую площадку

Набережная правого рукава реки Сайма в Сургуте готова на 35%. Работы идут по графику, срыва сроков не ожидается — объект планируют сдать в сентябре этого года. Ход благоустройства оценил депутат Думы города Владимир Клишин.
Объект проходит от магазина "Изида" до Дворца торжеств со стороны Сургутской онкологической клинической больницы (СОКБ). В работу включены участки 2.1 и 2.2, которые попали в голосование по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Стоимость обновления — 60 млн рублей. Финансирование идет за счет средств местного, окружного и федерального бюджетов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Объект также зафиксирован в карте развития Югры и народной программе.
Заместитель директора МКУ "Управление капитального строительства" Евгений Васюков доложил о выполненных этапах. На участке полностью завершено укрепление берега, территория подготовлена, мелколесье вырублено, выполнена отсыпка. Частично готово основание под велодорожку и тротуар.
Сейчас подрядчик укладывает тротуарную плитку и устанавливает бордюры. Прокладаны кабели для систем видеонаблюдения и электроосвещения. Следующий этап — обустройство тротуара, установка опор освещения и видеонаблюдения, устройство покрытия территории.
По итогам благоустройства здесь появятся:
Отдельно в УКС ответили на вопросы о возможном подтоплении. Укрепление берега проектировалось с учетом максимального уровня воды в Сургуте. Работы велись именно в период высокой воды, поэтому проектное решение принято с запасом прочности.
Вода не должна застаиваться на территории после дождей. Габионы обеспечат дренаж, а уклоны рассчитаны так, чтобы влага уходила естественным образом. Набережную подтоплять не будет, подчеркнул Евгений Васюков.
Депутат Владимир Клишин отметил, что в Сургуте не так много комфортных мест для прогулок. Раньше по этому участку проходила обычная тропинка. Благодаря активности жителей и федеральной программе город получает качественную общественную площадь с перспективой развития велоинфраструктуры.
|Параметр
|Значение
|Готовность объекта
|35%
|Планируемая сдача
|сентябрь 2024 года
|Стоимость работ
|60 млн руб.
|Площадь тротуара
|1,3 тыс. кв. м
|Основные элементы
|велодорожка, смотровая площадка, 15 скамеек, освещение, видеонаблюдение
|Источники финансирования
|федеральный, окружной, местный бюджеты (нацпроект "Инфраструктура для жизни")
"Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" доказала свою эффективность именно как механизм, позволяющий жителям напрямую влиять на облик города. Набережная Саймы в Сургуте — типичный пример: раньше это был дикий берег с тропинкой, а теперь формируется полноценная общественная площадь с велодорожкой, зонами отдыха и инженерной защитой от паводков. Ключевой момент — учет максимальных уровней воды уже на этапе проектирования укрепления берега. Это профессиональный подход, который экономит бюджет на будущих ремонтах. Сочетание трех уровней бюджета в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" дает гарантию завершенности объекта, а включение в народную программу и карту развития региона создает дополнительный контроль со стороны общественности", — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
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