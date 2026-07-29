В Кировской области ожидаются смерчи и град до 7 см к концу июля

В Кировской области ожидают резкий погодный слом. После затяжной жары регион накроют мощные грозы с риском обрушения линий электропередач и повреждения зданий. Пик опасности синоптики прогнозируют на 31 июля.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Затопленная аллея в парке

По данным Кировского ЦГМС, блокирующий антициклон, который удерживал тропический зной, разрушится к концу месяца. Это приведет к резкому столкновению воздушных масс. В результате по региону пройдут ливни и шквальный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Риск / Показатель Значение Скорость ветра до 22 м/с Диаметр града до 7 см Опасные явления ливни, грозы, возможны смерчи

Резкий перепад температур создает условия для формирования смерчей. Стихия может привести к падению деревьев и выходу из строя слабоукрепленных конструкций. Постепенное ухудшение погоды начнется уже 30 июля, а в первых числах августа установится более прохладный режим.

Специалисты рекомендуют при возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращаться по номеру 112.

"Прогноз долгосрочный, не всегда точный", — предупреждают в Кировском ЦГМС.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев