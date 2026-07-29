Правительство Нижегородской области заключило соглашение со Сбером по борьбе с борщевиком

В Нижегородской области дорабатывают систему поиска борщевика Сосновского на базе искусственного интеллекта. Технологию протестировали в Сосновском округе: ИИ определил координаты очагов сорняка, после чего специалисты выехали на места для проверки точности данных.
Методика внедряется в рамках соглашения с "Сбером", которое заключили 18 мая 2026 года на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". По результатам пилотного запуска министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона направило разработчикам рекомендации по улучшению алгоритмов.
Борщевик распространился в 45 из 51 муниципального образования области. Растение опасно для людей: его сок вызывает глубокие дерматозы и химические ожоги. По статистике, ежегодно страдают около 20 человек.
Для борьбы с инвазией власти используют как механическую очистку, так и административные рычаги. В регионе ввели штрафы для владельцев участков, где нашли борщевик:
|Категория нарушителя
|Размер штрафа, рублей
|Граждане
|до 50 000
|Должностные лица
|от 50 000 до 100 000
|Юридические лица
|от 400 000 до 700 000
Объемы работ по уничтожению растения постепенно увеличивают. В 2025 году за счет бюджета области очистили 700 гектаров в 19 муниципалитетах, а в 2026 году планируют обработать 1,2 тысячи гектаров сельхозземель.
Сложность борьбы обусловлена биологией растения. Борщевик Сосновского дает от 2,5 до 3,5 тысяч семян с одного зонтика. При этом всхожесть происходит неравномерно: часть семян прорастает в первый год, другие — спустя два-три года.
Некоторые семена сохраняют жизнеспособность в почве до 15 лет, что делает разовые акции по расчистке территорий малоэффективными без системного мониторинга и многолетнего контроля.
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