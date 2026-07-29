Правительство Нижегородской области заключило соглашение со Сбером по борьбе с борщевиком

В Нижегородской области дорабатывают систему поиска борщевика Сосновского на базе искусственного интеллекта. Технологию протестировали в Сосновском округе: ИИ определил координаты очагов сорняка, после чего специалисты выехали на места для проверки точности данных.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Борьба с борщевиком

Методика внедряется в рамках соглашения с "Сбером", которое заключили 18 мая 2026 года на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". По результатам пилотного запуска министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона направило разработчикам рекомендации по улучшению алгоритмов.

Масштабы проблемы и борьба с растением

Борщевик распространился в 45 из 51 муниципального образования области. Растение опасно для людей: его сок вызывает глубокие дерматозы и химические ожоги. По статистике, ежегодно страдают около 20 человек.

Для борьбы с инвазией власти используют как механическую очистку, так и административные рычаги. В регионе ввели штрафы для владельцев участков, где нашли борщевик:

Категория нарушителя Размер штрафа, рублей Граждане до 50 000 Должностные лица от 50 000 до 100 000 Юридические лица от 400 000 до 700 000

Объемы работ по уничтожению растения постепенно увеличивают. В 2025 году за счет бюджета области очистили 700 гектаров в 19 муниципалитетах, а в 2026 году планируют обработать 1,2 тысячи гектаров сельхозземель.

Почему борщевик трудно уничтожить

Сложность борьбы обусловлена биологией растения. Борщевик Сосновского дает от 2,5 до 3,5 тысяч семян с одного зонтика. При этом всхожесть происходит неравномерно: часть семян прорастает в первый год, другие — спустя два-три года.

Некоторые семена сохраняют жизнеспособность в почве до 15 лет, что делает разовые акции по расчистке территорий малоэффективными без системного мониторинга и многолетнего контроля.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова