Новые трубы на Михайловском шоссе в Рязани помогут решить проблемы с напором воды

В Рязани обновили участок водопроводной сети на Михайловском шоссе (дом 65) рядом с пивзаводом. Рабочие проложили 25 метров новой трубы. Всего в этом секторе планируют заменить около 300 метров коммуникаций, сообщили в «Водоканале».
Выбранный участок соединяет два основных ввода воды. Он отвечает за подачу ресурса в значительную часть Железнодорожного района. Чтобы не перекрывать движение и не вскрывать асфальт, специалисты использовали метод горизонтального направленного бурения — трубу проложили под землей без рытья траншей.
Для жителей ближайших домов и кварталов эти работы означают решение хронических проблем с напором. Когда специалисты завершат весь объем замен и объединят систему, давление воды в кранах станет стабильным.
|Показатель
|Значение
|Уложено труб на данном этапе
|25 метров
|Общий объем планируемых работ
|около 300 метров
|Технология прокладки
|горизонтальное направленное бурение
"После завершения всех работ система водоснабжения будет объединена, что обеспечит более стабильное давление воды в домах жителей района", — подчеркнули специалисты «Водоканала».
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