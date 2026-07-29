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Новые трубы на Михайловском шоссе в Рязани помогут решить проблемы с напором воды

Россия » Центр » Рязань

В Рязани обновили участок водопроводной сети на Михайловском шоссе (дом 65) рядом с пивзаводом. Рабочие проложили 25 метров новой трубы. Всего в этом секторе планируют заменить около 300 метров коммуникаций, сообщили в «Водоканале».

Промышленный комплекс на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленный комплекс на закате

Выбранный участок соединяет два основных ввода воды. Он отвечает за подачу ресурса в значительную часть Железнодорожного района. Чтобы не перекрывать движение и не вскрывать асфальт, специалисты использовали метод горизонтального направленного бурения — трубу проложили под землей без рытья траншей.

Для жителей ближайших домов и кварталов эти работы означают решение хронических проблем с напором. Когда специалисты завершат весь объем замен и объединят систему, давление воды в кранах станет стабильным.

Показатель Значение
Уложено труб на данном этапе 25 метров
Общий объем планируемых работ около 300 метров
Технология прокладки горизонтальное направленное бурение

"После завершения всех работ система водоснабжения будет объединена, что обеспечит более стабильное давление воды в домах жителей района", — подчеркнули специалисты «Водоканала».

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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