Предприятия агропромышленного комплекса начали получать достаточное количество топлива для уборки урожая. Ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизируется, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Доклад о балансе спроса и предложения подготовил Минэнерго. Ведомство проанализировало динамику производства топлива в период, когда во всех регионах России идут активные уборочные работы.
"Предприятия агропромышленного комплекса снабжают топливом", — отметил Александр Новак.
Проблема дефицита горючего стала одной из причин срыва графиков работ на полях. Ранее, 17 июля, министр сельского хозяйства Оксана Лут заявляла об отставании темпов уборки зерновых в стране.
В Ленобласти критическая фаза топливного дефицита осталась позади. По словам губернатора Александра Дрозденко, поставщики проявляют осторожный оптимизм.
|Показатель по АЗС Ленобласти
|Значение
|Общее количество станций
|359
|Приостановили работу
|65
Для аграриев доступ к топливу в разгар сезона имеет решающее значение. Любая задержка поставок напрямую влияет на сроки уборки и сохранность урожая, особенно в условиях переменчивого климата Северо-Запада.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.