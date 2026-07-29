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Губернатор Александр Дрозденко заявил об окончании критической фазы дефицита топлива в Ленобласти

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Предприятия агропромышленного комплекса начали получать достаточное количество топлива для уборки урожая. Ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизируется, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Доклад о балансе спроса и предложения подготовил Минэнерго. Ведомство проанализировало динамику производства топлива в период, когда во всех регионах России идут активные уборочные работы.

"Предприятия агропромышленного комплекса снабжают топливом", — отметил Александр Новак.

Проблема дефицита горючего стала одной из причин срыва графиков работ на полях. Ранее, 17 июля, министр сельского хозяйства Оксана Лут заявляла об отставании темпов уборки зерновых в стране.

Ситуация в Ленинградской области

В Ленобласти критическая фаза топливного дефицита осталась позади. По словам губернатора Александра Дрозденко, поставщики проявляют осторожный оптимизм.

Показатель по АЗС Ленобласти Значение
Общее количество станций 359
Приостановили работу 65

Для аграриев доступ к топливу в разгар сезона имеет решающее значение. Любая задержка поставок напрямую влияет на сроки уборки и сохранность урожая, особенно в условиях переменчивого климата Северо-Запада.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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