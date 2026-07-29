В Дагестане проверили более 16 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей

В Дагестане за первую половину 2026 года проверили более 16 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей. Результаты рейдов Ространснадзора представили на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Контроль за перевозчиками привел к выписке 4174 постановлений о штрафах. Общая сумма взысканий достигла 99,3 млн рублей, из которых водители и компании уже выплатили 63,2 млн.
|Показатель
|Значение за полугодие
|Проверено транспортных средств
|16 470 ед.
|Назначено штрафов (сумма)
|99,3 млн рублей
|Взыскано средств
|63,2 млн рублей (85,1%)
|Предостережения о нарушениях
|2 787 шт.
Начальник территориального отдела Ространснадзора по РД Муслим Абдулмуслимов выделил главные проблемы, которые создают риски на дорогах. Чаще всего водители игнорируют режим труда и отдыха, а владельцы транспорта не проводят предрейсовые медицинские и технические осмотры.
Также inspectors фиксируют эксплуатацию машин без тахографов или с нарушением правил их работы, а вместе с тем — несоблюдение лицензионных требований.
Отдельный блок работы ведомство выделило под перевозку организованных групп детей и школьников. Здесь ставка сделана на предупреждение происшествий: за шесть месяцев специалисты провели 274 консультации и 38 профилактических визитов.
"Основные нарушения остаются прежними: отсутствие осмотров, игнорирование тахографов и режима отдыха водителей", — сообщил Муслим Абдулмуслимов.
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