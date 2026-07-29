Покупки жилья без ипотеки в Тульской области выросли более чем в два раза

Тульская область вошла в число регионов с самым высоким темпом роста покупок жилья без ипотеки. За первое полугодие 2026 года число таких сделок в регионе увеличилось на 111,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года — более чем в два раза. Об этом сообщает портал "Журнал Домклик" на основе данных сервисов электронной регистрации и безопасных расчётов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительство домов

По всей России за полгода 2026 года зарегистрировано более 200 тысяч сделок за собственные средства — на 26,5% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост пришёлся на новостройки: количество неипотечных покупок на первичном рынке выросло на 63,6% и почти достигло 57 тысяч. На вторичном рынке рост составил 26%, общий объём сделок приблизился к 131 тысяче. Готовое жильё остаётся главным сегментом для покупки за наличные — на него приходится более 60% всех неипотечных сделок. Новостройки занимают 27%, а дома с участками — около 13%.

Доля и темпы: разная картина

По доле сделок без ипотеки лидируют Москва и Санкт-Петербург — там каждая вторая покупка (50%) проходит без привлечения банка. Тульская область в этот топ не вошла, но по динамике роста заняла место среди лидеров. Абсолютным лидером стал Алтайский край (122%), за ним следуют Новгородская (119,2%) и Рязанская (118,1%) области. Тула с 111,6% опережает Калининградскую область (106,4%) и приближается к regiões с двукратным ростом — Пермскому краю (99,2%), Тюменской (96,6%) и Красноярской (95,1%) областям.

Регион Рост неипотечных сделок, % Алтайский край 122,0 Новгородская область 119,2 Рязанская область 118,1 Тульская область 111,6 Калининградская область 106,4 Пермский край 99,2 Тюменская область 96,6 Красноярский край 95,1

Такой скачок в Центральной России заметен на фоне общих процессов. Люди всё чаще находят способы купить квартиру или дом без банка — за счёт накоплений, продажи старого жилья, помощи родственников или доходов от бизнеса. В Тульской области это может говорить о накопленном платежеспособном спросе, который не смог реализоваться в ипотеке из-за высоких ставок, но нашёл выход в сделках за наличные.

"Рост неипотечных сделок на 111% в Тульской области — это очень значительный показатель. Он говорит о том, что у населения есть накопления, и люди готовы вкладывать их в недвижимость, не дожидаясь снижения ставок по ипотеке. Вторичный рынок остаётся основным драйвером: там больше предложений, понятнее цена и быстрее оформляется сделка. Но высокий рост на первичке (63,6% по стране) показывает, что застройщики научились работать с покупателями без банков — через рассрочки, ипотеку, обмены. Для Тульской области, где активно строят и где много людей, продающих жильё в районе для переезда в Тулу или Новосибирск, это естественная динамика. Важно только, чтобы такой спрос не разогревал цены быстрее роста доходов", — отметил эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.

Что это значит для покупателей

Для обычного человека в Туле, Новикове, Щёкине или Алексине рост неипотечных сделок означает два момента. Первый — конкуренция за хорошие варианты на вторичке растёт, продавцы меньше идут на уступки в цене. Второй — застройщики на первичном рынке предлагают больше схем покупки без банка: рассрочки на 2-5 лет, трейд-ин (обмен старой квартиры на новую с доплатой), подключение к государственным программам без ипотечного кредита. Кто накопил сумму для первоначального взноса или продал жильё, сейчас в более выгодном положении, чем год назад — выбор шире, а привязки к ключевой ставке ЦБ нет.

Почему растёт доля сделок без ипотеки?

Главная причина — высокая ключевая ставка ЦБ, которая делает ипотеку дорогой. Даже с госпрограммами переплата по кредиту на 20-30 лет сравнима с стоимостью самой квартиры. Люди, у которых есть накопления или возможность быстро продать своё жильё, выбирают сделку за собственные средства — она быстрее, дешевле в итоге и не создаёт долговой нагрузки на семью.

Какое жильё покупают за наличные чаще всего?

Более 60% неипотечных сделок — это вторичный рынок. Готовые квартиры в существующих домах: понятная инфраструктура, можно заезжать сразу, цена за метр часто ниже, чем в новостройке. Новостройки дают 27% сделок — застройщики предлагают рассрочки и трейд-ин. Остальные 13% — дома с участками и земельные планы.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков