В Тюмени создали волонтерский штаб для защиты города от паводка

В Тюмени развернули оперативный волонтерский штаб для борьбы с паводком. Городские власти ищут добровольцев, чтобы укрепить дамбы и насыпи, в первую очередь на улице Береговой, 24 — работы там начнутся сегодня ночью.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Горная дорога и паводок

Основная задача волонтеров — наполнение мешков песком и физическое укрепление защитных сооружений. Технику и материалы уже подготовили.

"Тюмень нуждается в вашей помощи! Мы находимся лицом к лицу со стихией, и сегодня от каждого зависит, в состоянии ли мы ей противостоять", — призвал жителей города присоединиться к работам мэр Максим Афанасьев.

Заместитель главы города Юрий Баранчук на встрече с руководителями общественных организаций уточнил условия для добровольцев. Людей обеспечат инструментами, питьевой водой и горячим питанием.

Параметр Детали Приоритетный объект Дамба на ул. Береговой, 24 Виды работ Наполнение мешков песком, укрепление насыпей Телефоны штаба 79-87-43; 8 (982) 925-23-14

Напомним, в Тюмени и Тюменском округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Тура.