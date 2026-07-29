В Тюмени создали волонтерский штаб для защиты города от паводка

В Тюмени развернули оперативный волонтерский штаб для борьбы с паводком. Городские власти ищут добровольцев, чтобы укрепить дамбы и насыпи, в первую очередь на улице Береговой, 24 — работы там начнутся сегодня ночью.
Основная задача волонтеров — наполнение мешков песком и физическое укрепление защитных сооружений. Технику и материалы уже подготовили.
"Тюмень нуждается в вашей помощи! Мы находимся лицом к лицу со стихией, и сегодня от каждого зависит, в состоянии ли мы ей противостоять", — призвал жителей города присоединиться к работам мэр Максим Афанасьев.
Заместитель главы города Юрий Баранчук на встрече с руководителями общественных организаций уточнил условия для добровольцев. Людей обеспечат инструментами, питьевой водой и горячим питанием.
|Параметр
|Детали
|Приоритетный объект
|Дамба на ул. Береговой, 24
|Виды работ
|Наполнение мешков песком, укрепление насыпей
|Телефоны штаба
|79-87-43; 8 (982) 925-23-14
Напомним, в Тюмени и Тюменском округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Тура.
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