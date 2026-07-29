Ураган с градом обрушился на Энгельсский район Саратовской области 29 июля

Мощный ураган с ливнем и градом обрушился на Энгельсский район Саратовской области 29 июля. Стихия привела к подтоплению улиц и серьезному ущербу в частном секторе.

Фото: https://www.pravda.ru/ by Оксана Аникина Град

Очевидцы зафиксировали выпадение крупных ледяных шаров, некоторые из которых по форме напоминали кристаллы. По сообщениям местных жителей, вес отдельных градин достигал 35 граммов, что сопоставимо с размером куриного яйца.

Наиболее сильные осадки зафиксировали в районе села Шумейка. Об этом сообщил Максим Червяков, декан географического факультета и заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ имени Чернышевского.

"За пять минут погибло два дерева. Вишня и груша, увешенная плодами… Жалко до слез", — написала жительница района Вера Комратова.

Помимо повреждения садов и огородов, стихия создала опасную ситуацию на дорогах. Из-за плотного града и сильного дождя видимость на трассах резко упала, что затруднило движение транспорта.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова