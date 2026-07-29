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Бюджет Брянска вырастет на 202 млн рублей для развития транспорта и школ

Россия » Центр » Брянск

Брянский городской совет депутатов на заседании 16 апреля утвердил изменения в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Дополнительные доходы составили 202,67 млн рублей. Основные средства направлены на транспорт, утилизацию отходов, ремонт школ, спорт, библиотеки и переселение из аварийного жилья.

Деньги
Фото: pixabay.com by Romi_Lado is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Откуда пришли деньги

Доходная часть бюджета пополнилась двумя источниками:

  • собственные доходы города — на 109,7 млн рублей больше плановых значений;
  • безвозмездные поступления (субсидии, дотации, гранты) — 93 млн рублей.

Итого прирост составил 202,67 млн рублей. Депутаты распределили средства по приоритетным направлениям, которые непосредственно затрагивают повседневную жизнь брянцев.

Куда пойдут дополнительные средства

Направление Сумма, млн руб. Что это даст жителям
Транспортное обслуживание населения 50 Оплата перевозок, в т. ч. запуск 19 новых автобусов на 3 нагруженных маршрута
Строительство 2-й очереди полигона ТКО (Большое Полпино) 22+ Площадка компостирования отходов, снижение нагрузки на свалки
Капремонт школ №40 и №54 (доп. работы) 16 Устранение выявленных дефектов, комфорт для учеников и педагогов
Спортивная форма и инвентарь для ДЮСШ, книги для библиотек не раскрыто Материально-техническая база детского спорта и библиотек
Переселение из аварийного фонда не раскрыто Выселение семей из аварийных домов
Ликвидация несанкционированных свалок, видеонаблюдение на контейнерных площадках не раскрыто Чистота во дворах, контроль за вывозом мусора

Транспорт: новые автобусы на самых загруженных маршрутах

Из 50 млн рублей на транспортную сферу значительная часть пойдет на обеспечение работы 19 новых автобусов большого класса. Они выйдут на три самых проблемных маршрута: в сторону Мегаполис-парка, Телецентра, Новостройки и поселка Белые Берега. Каждый автобус — низкопольный, вместимостью 111 человек.

По данным главы отдела по транспорту администрации Светланы Рыжковой, по региональной программе развития общественного транспорта до 2030 года автотранспортному предприятию области закупят 192 автобуса большого класса. В прошлом году брянские муниавтобусы перевезли более 36 млн пассажиров — это меньше, чем в 2024 году.

Экспертная проверка:
эксперт по недвижимости и рынку жилья
Артур Волков

Ответы на популярные вопросы

Когда появятся новые автобусы на маршрутах?

19 машин уже закуплены и будут вынесены на линии в ближайшее время. Остальные 192 автобуса поступят поэтапно до 2030 года по региональной программе.

Откуда деньги на школу №40 и №54, если капремонт уже шел?

В процессе капитального ремонта часто выявляются дополнительные дефекты, не учтенные в смете. 16 млн рублей направлены именно на устранение таких доп. работ.

Что даст вторая очередь полигона в Большом Полпино?

Площадка компостирования позволит перерабатывать органические отходы, снижая захоронение на полигоне и нагрузку на окружающую среду.

Кто получит квартиры по программе переселения из аварийного фонда?

Очередность определяется региональной программой. Деньги из бюджета города идут на участие в софинансировании федеральной и региональной программ.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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