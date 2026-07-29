Клещи из Африки и Азии осваивают Россию из-за изменения климата

В Астраханской области зафиксировали появление клеща Hyalomma - вида, нетипичного для российских широт. Паразит в два-три раза превосходит по размерам привычных лесных клещей, активно преследует жертву и переносит смертельно опасные инфекции, в том числе крымскую геморрагическую лихорадку. Эксперты связывают расширение ареала с изменением климата.
Hyalomma (часто называемый "клещ-зебра" из-за контрастных полос на лапах) привык жить в степях и полупустынях Северной Африки, Ближнего Востока и Средней Азии. Голодный взрослый особь достигает 8-10 мм в длину — обычный клещ Ixodes в таком состоянии едва растягивается до 3-4 мм. Накормленная самка вырастает до 1,5-2 см.
Главное отличие — поведение. Обычные клещи ждут жертву на траве ("квестование"). Hyalomma охотится активно: ориентируется на вибрацию почвы, тепло тела и углекислый газ, и ползет навстречу человеку или животной со скоростью до двух метров в минуту. По меркам паразита это эквивалент человеческого бега 11 км/ч.
Укус Hyalomma может передать:
|Инфекция
|Главная опасность
|Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ)
|Жар, отравление, внутренние кровотечения. Летальность 10-40%. Вакцины нет.
|Туляремия
|Поражает лимфатические узлы, легкие, кишечник.
|Лихорадка Ку
|Острая бактериальная инфекция, поражает легкие, печень, сердце.
|Анаплазмоз, эрлихиоз
|Поражают клетки крови, вызывают лихорадку, слабость, поражение органов.
Заразиться можно не только через укус. Риск есть при раздавливании клеща голыми руками (возбудитель проникает через микротрещины кожи) и при контакте с кровью больного человека или животного.
По данным врача-терапевта клиники МЕДСИ Шохруха Валижон угли, значительного роста популяции за пределами южных степных зон пока не наблюдается, но клещ "постепенно осваивается в новых для себя регионах России". Основной драйвер — изменение климата: степной ландшафт Астраханской области и потепление создают пригодные условия для размножения.
"Ранее этот вид был распространен лишь в степях и полупустынях Северной Африки, Ближнего Востока и Средней Азии. Затем появился на юге России. Из-за изменения климата в последние годы его присутствие фиксируется все севернее. Значительного роста популяции за пределами южных степных зон пока нет", — пояснил врач-терапевт МЕДСИ Игамбердиев Шохрухбек Валижон угли.
Массовой угрозы для населения пока нет, но игнорировать появление нового переносчика опасно — особенно для аграриев, животноводов, туристов и жителей пригородных зон, где клещи встречаются чаще.
Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам
Ирина Петрова
По размеру (в 2-3 раза крупнее), полосатым лапам ("зебра") и поведению: он не висит на траве, а ползёт навстречу, если почувствовал вибрацию или тепло.
Снять его как можно скорее (пиンセтом или специальным крючком, не раздавя пальцами). Место укуса обработать спиртом или йодом. Клещ лучше сдать в лабораторию на анализ. Наблюдать за самочувствием 2-3 недели: при появлении лихорадки, сыпи, слабости — немедленно к врачу.
Сертифицированной вакцины для людей в России нет. Профилактика — защита от укусов: закрытая одежда, репелленты, осмотры после прогулок по траве и кустам.
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