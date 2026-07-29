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Клещи из Африки и Азии осваивают Россию из-за изменения климата

Россия » Юг » Астрахань

В Астраханской области зафиксировали появление клеща Hyalomma - вида, нетипичного для российских широт. Паразит в два-три раза превосходит по размерам привычных лесных клещей, активно преследует жертву и переносит смертельно опасные инфекции, в том числе крымскую геморрагическую лихорадку. Эксперты связывают расширение ареала с изменением климата.

Осторожно, клещи в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осторожно, клещи в лесу

Что за клещ и почему он опасен

Hyalomma (часто называемый "клещ-зебра" из-за контрастных полос на лапах) привык жить в степях и полупустынях Северной Африки, Ближнего Востока и Средней Азии. Голодный взрослый особь достигает 8-10 мм в длину — обычный клещ Ixodes в таком состоянии едва растягивается до 3-4 мм. Накормленная самка вырастает до 1,5-2 см.

Главное отличие — поведение. Обычные клещи ждут жертву на траве ("квестование"). Hyalomma охотится активно: ориентируется на вибрацию почвы, тепло тела и углекислый газ, и ползет навстречу человеку или животной со скоростью до двух метров в минуту. По меркам паразита это эквивалент человеческого бега 11 км/ч.

Какие болезни переносит

Укус Hyalomma может передать:

Инфекция Главная опасность
Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) Жар, отравление, внутренние кровотечения. Летальность 10-40%. Вакцины нет.
Туляремия Поражает лимфатические узлы, легкие, кишечник.
Лихорадка Ку Острая бактериальная инфекция, поражает легкие, печень, сердце.
Анаплазмоз, эрлихиоз Поражают клетки крови, вызывают лихорадку, слабость, поражение органов.

Заразиться можно не только через укус. Риск есть при раздавливании клеща голыми руками (возбудитель проникает через микротрещины кожи) и при контакте с кровью больного человека или животного.

Почему вид движется на север

По данным врача-терапевта клиники МЕДСИ Шохруха Валижон угли, значительного роста популяции за пределами южных степных зон пока не наблюдается, но клещ "постепенно осваивается в новых для себя регионах России". Основной драйвер — изменение климата: степной ландшафт Астраханской области и потепление создают пригодные условия для размножения.

"Ранее этот вид был распространен лишь в степях и полупустынях Северной Африки, Ближнего Востока и Средней Азии. Затем появился на юге России. Из-за изменения климата в последние годы его присутствие фиксируется все севернее. Значительного роста популяции за пределами южных степных зон пока нет", — пояснил врач-терапевт МЕДСИ Игамбердиев Шохрухбек Валижон угли.

Как оценить риск и что делать

Массовой угрозы для населения пока нет, но игнорировать появление нового переносчика опасно — особенно для аграриев, животноводов, туристов и жителей пригородных зон, где клещи встречаются чаще.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам
Ирина Петрова

Ответы на популярные вопросы

Как отличить Hyalomma от обычного клеща?

По размеру (в 2-3 раза крупнее), полосатым лапам ("зебра") и поведению: он не висит на траве, а ползёт навстречу, если почувствовал вибрацию или тепло.

Что делать, если клещ прикрепился?

Снять его как можно скорее (пиンセтом или специальным крючком, не раздавя пальцами). Место укуса обработать спиртом или йодом. Клещ лучше сдать в лабораторию на анализ. Наблюдать за самочувствием 2-3 недели: при появлении лихорадки, сыпи, слабости — немедленно к врачу.

Есть ли прививка от КГЛ?

Сертифицированной вакцины для людей в России нет. Профилактика — защита от укусов: закрытая одежда, репелленты, осмотры после прогулок по траве и кустам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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