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Масштабное обновление дорог в Смоленской области сократит время в пути

Россия » Центр » Смоленск

В Смоленской области приступили к масштабному обновлению дорог и мостов. Работы затронут как основные трассы регионального значения, так и улицы областного центра.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Всего планируют отремонтировать более 84 километров межмуниципальных и региональных дорог, а в самом Смоленске обновят свыше 18 километров улично-дорожной сети. Для жителей области это означает сокращение времени в пути и повышение безопасности на участках, которые долгое время требовали внимания.

Ремонт моста в Хиславичах

В Хиславичском округе восстанавливают железобетонный мост через Сож на трассе, ведущей к границе с Беларусью. Сейчас строители завершают основные этапы работ.

Объект ремонта Готовность
Промежуточные опоры 89%
Пролётное строение 75%
Мостовое полотно 40%

Сейчас рабочие монтируют карнизные блоки из стеклофибробетона, создают монолитный бортик и устанавливают деформационные швы над опорами.

Обновление трассы М-1

Параллельно идут работы на федеральной трассе М-1 "Беларусь". В Гагаринском округе на участке Баскаково — Гагарин (4,4 км) уже сняли старый асфальт с помощью фрезерования и начали укладку выравнивающего слоя.

Также ремонтируют отрезок длиной 1,1 км в сторону Холм-Жирковска. Этот участок связывает Сафоновский район с соседними территориями, что важно для водителей и местных перевозчиков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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