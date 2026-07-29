Масштабное обновление дорог в Смоленской области сократит время в пути

В Смоленской области приступили к масштабному обновлению дорог и мостов. Работы затронут как основные трассы регионального значения, так и улицы областного центра.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Всего планируют отремонтировать более 84 километров межмуниципальных и региональных дорог, а в самом Смоленске обновят свыше 18 километров улично-дорожной сети. Для жителей области это означает сокращение времени в пути и повышение безопасности на участках, которые долгое время требовали внимания.

Ремонт моста в Хиславичах

В Хиславичском округе восстанавливают железобетонный мост через Сож на трассе, ведущей к границе с Беларусью. Сейчас строители завершают основные этапы работ.

Объект ремонта Готовность Промежуточные опоры 89% Пролётное строение 75% Мостовое полотно 40%

Сейчас рабочие монтируют карнизные блоки из стеклофибробетона, создают монолитный бортик и устанавливают деформационные швы над опорами.

Обновление трассы М-1

Параллельно идут работы на федеральной трассе М-1 "Беларусь". В Гагаринском округе на участке Баскаково — Гагарин (4,4 км) уже сняли старый асфальт с помощью фрезерования и начали укладку выравнивающего слоя.

Также ремонтируют отрезок длиной 1,1 км в сторону Холм-Жирковска. Этот участок связывает Сафоновский район с соседними территориями, что важно для водителей и местных перевозчиков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова