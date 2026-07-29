Масштабное обновление дорог в Смоленской области сократит время в пути

В Смоленской области приступили к масштабному обновлению дорог и мостов. Работы затронут как основные трассы регионального значения, так и улицы областного центра.
Всего планируют отремонтировать более 84 километров межмуниципальных и региональных дорог, а в самом Смоленске обновят свыше 18 километров улично-дорожной сети. Для жителей области это означает сокращение времени в пути и повышение безопасности на участках, которые долгое время требовали внимания.
В Хиславичском округе восстанавливают железобетонный мост через Сож на трассе, ведущей к границе с Беларусью. Сейчас строители завершают основные этапы работ.
|Объект ремонта
|Готовность
|Промежуточные опоры
|89%
|Пролётное строение
|75%
|Мостовое полотно
|40%
Сейчас рабочие монтируют карнизные блоки из стеклофибробетона, создают монолитный бортик и устанавливают деформационные швы над опорами.
Параллельно идут работы на федеральной трассе М-1 "Беларусь". В Гагаринском округе на участке Баскаково — Гагарин (4,4 км) уже сняли старый асфальт с помощью фрезерования и начали укладку выравнивающего слоя.
Также ремонтируют отрезок длиной 1,1 км в сторону Холм-Жирковска. Этот участок связывает Сафоновский район с соседними территориями, что важно для водителей и местных перевозчиков.
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