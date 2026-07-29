Специфика рынка яиц на Кубани: почему цены падают медленнее

Цены на куриные яйца в России начали падать. По данным Росстата, снижение зафиксировали в июне, а оптовый рынок и вовсе показал резкий спад: если в феврале десяток стоил более 100 рублей, то к концу мая цена опустилась до 25 рублей.

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Почему яйца дешевеют

Рынок столкнулся с перепроизводством, которое усилилось сезонным фактором. Летом куры несутся активнее, поэтому предложение растет. Одновременно с этим падает спрос: в жару люди реже едят яйца, переходя на овощи и фрукты.

Короткий срок годности продукта не позволяет производителям создавать запасы. Чтобы избежать потерь и быстро освободить склады, птицефабрики снижают стоимость продукции.

По данным системы Eggpack, в Москве оптовая цена за десяток категории С1 к концу мая упала до 25 рублей. Эта цифра ниже себестоимости производства, что ставит производителей в сложное положение.

Ситуация на Кубани

В Краснодарском крае снижение цен идет медленнее и менее выражено, чем в среднем по стране. В начале июля средняя стоимость десятка составила около 100 рублей против 101 рубля в конце июня.

Разброс цен между городами края остается значительным. Разница объясняется стоимостью доставки, количеством местных ферм и плотностью торговых сетей в конкретном районе.

Город (начало июля) Цена за десяток (руб.) Туапсе ~ 93 Сочи ~ 113

Разрыв между оптом и розницей

Покупатели в Краснодаре видят падение цен лишь частично. Обход супермаркетов показал огромный ценовой разброс: от 49 до 229 рублей за десяток. Чаще всего встречаются позиции в диапазоне от 78 до 120 рублей.

На фоне оптового обвала до 25 рублей розничная наценка выглядит неоправданной — в некоторых случаях цена в магазине превышает оптовую в четыре-пять раз. Пока торговые сети не пересмотрели свою политику, конечный потребитель на Юге не почувствует реального удешевления продукта.

"Ситуация с ценами на яйца сейчас напрямую зависит от баланса между сезонным всплеском производства и спросом. Когда предложение превышает потребности рынка, а товар быстро портится, оптовики вынуждены демпинговать", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов