Более 350 жителей Свердловской области госпитализированы с подозрением на инфекции от клещей

В Свердловской области за текущий сезон зафиксировали 17,5 тысячи укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, этот показатель в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года и средние многолетние значения.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осторожно, клещи в лесу

Несмотря на общее снижение количества укусов, инфекции остаются риском для жителей региона. В стационары области положили 118 человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 234 пациента с боррелиозом.

Вид возбудителя в пробах Доля обнаружения (%) Лайм-боррелиоз 47,7% Моноцитарный эрлихиоз 3,8% Клещевой энцефалит 1,4% Гранулоцитарный анаплазмоз 1,4%