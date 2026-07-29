Более 350 жителей Свердловской области госпитализированы с подозрением на инфекции от клещей

В Свердловской области за текущий сезон зафиксировали 17,5 тысячи укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, этот показатель в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года и средние многолетние значения.
Несмотря на общее снижение количества укусов, инфекции остаются риском для жителей региона. В стационары области положили 118 человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 234 пациента с боррелиозом.
|Вид возбудителя в пробах
|Доля обнаружения (%)
|Лайм-боррелиоз
|47,7%
|Моноцитарный эрлихиоз
|3,8%
|Клещевой энцефалит
|1,4%
|Гранулоцитарный анаплазмоз
|1,4%
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