В Стерлитамаке стабилизируют поставки топлива за счет объемов из Уфы

В Стерлитамаке стабилизируют ситуацию с поставками топлива: в город перенаправили объемы горючего, которые изначально предназначались для Уфы. Чтобы наладить логистику, представитель Оперативного штаба совместно с администрацией города проверил все 34 автозаправочные станции. В пиковые часы очереди за топливом достигали 50-60 автомобилей.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь на автозаправке во время заката

Сложности с поставками сохраняются в Приютово. Днем на местных АЗС скапливаются очереди из 20 машин. Ситуация на заправках района разная: одна станция работает в полном объеме, другая предлагает только дизельное топливо, а АЗС на улице Комсомольской закрыли на неделю для промывки резервуаров.

Локация Статус / Особенности Стерлитамак Перенаправлены запасы из Уфы, проверены все 34 АЗС Белебеевский район (Приютово) Работают 9 АЗС, одна закрыта на тех. обслуживание

Ранее сообщалось, что в Уфе количество работающих заправочных станций увеличилось.