Прокуратура Красногвардейского района требует взыскать миллион рублей с предпринимателя

Прокуратура Красногвардейского района Оренбургской области требует через суд взыскать с предпринимателя один миллион рублей за незаконную разработку карьера.

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Конфликт возник из-за действий главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). В сентябре прошлого года бизнесмен использовал тяжелую технику для снятия и перемещения плодородного слоя почвы. Эти работы проводились без необходимых разрешений, что привело к порче земель.

Ранее предпринимателя уже привлекли к административной ответственности. Теперь надзорное ведомство оценило нанесенный ущерб почвам и подало иск о денежной компенсации.

Параметр Детали дела Сумма иска 1 000 000 рублей Причина ущерба Незаконный вывоз плодородного слоя почвы Локация Красногвардейский район, Оренбургская область