Прокуратура Красногвардейского района требует взыскать миллион рублей с предпринимателя

Прокуратура Красногвардейского района Оренбургской области требует через суд взыскать с предпринимателя один миллион рублей за незаконную разработку карьера.
Конфликт возник из-за действий главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). В сентябре прошлого года бизнесмен использовал тяжелую технику для снятия и перемещения плодородного слоя почвы. Эти работы проводились без необходимых разрешений, что привело к порче земель.
Ранее предпринимателя уже привлекли к административной ответственности. Теперь надзорное ведомство оценило нанесенный ущерб почвам и подало иск о денежной компенсации.
|Параметр
|Детали дела
|Сумма иска
|1 000 000 рублей
|Причина ущерба
|Незаконный вывоз плодородного слоя почвы
|Локация
|Красногвардейский район, Оренбургская область
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