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Прокуратура Красногвардейского района требует взыскать миллион рублей с предпринимателя

Россия » Поволжье » Оренбург

Прокуратура Красногвардейского района Оренбургской области требует через суд взыскать с предпринимателя один миллион рублей за незаконную разработку карьера.

Деньги
Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Конфликт возник из-за действий главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). В сентябре прошлого года бизнесмен использовал тяжелую технику для снятия и перемещения плодородного слоя почвы. Эти работы проводились без необходимых разрешений, что привело к порче земель.

Ранее предпринимателя уже привлекли к административной ответственности. Теперь надзорное ведомство оценило нанесенный ущерб почвам и подало иск о денежной компенсации.

Параметр Детали дела
Сумма иска 1 000 000 рублей
Причина ущерба Незаконный вывоз плодородного слоя почвы
Локация Красногвардейский район, Оренбургская область
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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