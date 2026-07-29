Срок завершения ремонта дороги на выезде из Курска определили до конца августа

На выезде из Курска в сторону поселка Поныри рабочие обновляют участок автомобильной дороги. Протяженность отрезка составляет 500 метров. Подрядчик ООО "Терра" укладывает двуслойное асфальтобетонное покрытие, устанавливает новые знаки и наносит разметку.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

На текущий момент строители уже сняли старый слой асфальта с помощью фрезы и уложили нижний слой нового полотна. Теперь дорога ждет финального этапа.

"Если погода позволит, специалисты подрядчика быстро уложат верхний слой. Главное — чтобы не было дождей", — рассказали в комитете ЖКХ Курска.

Ремонт планируют завершить до конца августа, однако точный срок зависит от погодных условий.

Ситуация с дорогами в городе

Участок дороги на Поныри — часть масштабного обновления городской сети. Сейчас в Курске капитально ремонтируют 14 объектов из 18 запланированных. На большинстве из них работы уже вышли на финишную прямую.

Показатель Значение Длина участка Курск — Поныри 500 метров Всего объектов в плане ремонта 18 Объектов в работе сейчас 14