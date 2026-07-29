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Срок завершения ремонта дороги на выезде из Курска определили до конца августа

Россия » Центр » Курск

На выезде из Курска в сторону поселка Поныри рабочие обновляют участок автомобильной дороги. Протяженность отрезка составляет 500 метров. Подрядчик ООО "Терра" укладывает двуслойное асфальтобетонное покрытие, устанавливает новые знаки и наносит разметку.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

На текущий момент строители уже сняли старый слой асфальта с помощью фрезы и уложили нижний слой нового полотна. Теперь дорога ждет финального этапа.

"Если погода позволит, специалисты подрядчика быстро уложат верхний слой. Главное — чтобы не было дождей", — рассказали в комитете ЖКХ Курска.

Ремонт планируют завершить до конца августа, однако точный срок зависит от погодных условий.

Ситуация с дорогами в городе

Участок дороги на Поныри — часть масштабного обновления городской сети. Сейчас в Курске капитально ремонтируют 14 объектов из 18 запланированных. На большинстве из них работы уже вышли на финишную прямую.

Показатель Значение
Длина участка Курск — Поныри 500 метров
Всего объектов в плане ремонта 18
Объектов в работе сейчас 14
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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