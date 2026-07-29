Регион Калининград отправил партии торфа в Китай, Киргизию и Казахстан

Калининградская область с начала года экспортировала 40 тысяч тонн торфа. Грузы ушли в Китай, Киргизию и Казахстан. Данные предоставила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Только за один день, 23 июля, ведомство оформило сертификаты на 224 тонны продукции для отправки в Китай. В общей сложности за этот день было подготовлено 10 партий товара.
Перед отгрузкой специалисты Калининградского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" проверили торф на наличие карантинных объектов. Эксперты подтвердили, что продукция чиста и соответствует всем фитосанитарным требованиям стран-импортеров.
|Показатель
|Значение
|Общий объем экспорта с 1 января
|40 000 тонн
|Объем отгрузки в Китай за 23 июля
|224 тонны
|Направления поставок
|Китай, Казахстан, Киргизия
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