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Регион Калининград отправил партии торфа в Китай, Киргизию и Казахстан

Россия » Северо-Запад » Калининград

Калининградская область с начала года экспортировала 40 тысяч тонн торфа. Грузы ушли в Китай, Киргизию и Казахстан. Данные предоставила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Нефтяные насосы-качалки на фоне заходящего солнца над полем
Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Нефтяные насосы-качалки на фоне заходящего солнца над полем

Только за один день, 23 июля, ведомство оформило сертификаты на 224 тонны продукции для отправки в Китай. В общей сложности за этот день было подготовлено 10 партий товара.

Перед отгрузкой специалисты Калининградского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" проверили торф на наличие карантинных объектов. Эксперты подтвердили, что продукция чиста и соответствует всем фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Показатель Значение
Общий объем экспорта с 1 января 40 000 тонн
Объем отгрузки в Китай за 23 июля 224 тонны
Направления поставок Китай, Казахстан, Киргизия
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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