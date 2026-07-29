Регион Калининград отправил партии торфа в Китай, Киргизию и Казахстан

Калининградская область с начала года экспортировала 40 тысяч тонн торфа. Грузы ушли в Китай, Киргизию и Казахстан. Данные предоставила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Нефтяные насосы-качалки на фоне заходящего солнца над полем

Только за один день, 23 июля, ведомство оформило сертификаты на 224 тонны продукции для отправки в Китай. В общей сложности за этот день было подготовлено 10 партий товара.

Перед отгрузкой специалисты Калининградского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" проверили торф на наличие карантинных объектов. Эксперты подтвердили, что продукция чиста и соответствует всем фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Показатель Значение Общий объем экспорта с 1 января 40 000 тонн Объем отгрузки в Китай за 23 июля 224 тонны Направления поставок Китай, Казахстан, Киргизия