На Камчатке проверяют рыбные заводы после обнаружения химии в икре

На Камчатке Роспотребнадзор обнаружил в красной икре опасную дозу консервантов. Содержание бензойной и сорбиновой кислот в партиях продукта значительно превысило допустимые нормы.
Проверка показала, что на килограмм икры приходится 904,2 мг бензойной кислоты и 1219,2 мг сорбиновой. Эти вещества продлевают срок годности, но при избытке становятся вредными для здоровья.
|Консервант
|Количество на 1 кг
|Бензойная кислота
|904,2 мг
|Сорбиновая кислота
|1219,2 мг
Продукт поставил один из местных производителей. Следственные органы сейчас выясняют, почему на заводе нарушили санитарные нормы и как в икру попало такое количество химии.
Роспотребнадзор просит жителей региона не покупать эту икру и не употреблять ее в пищу. Если продукт уже куплен, рекомендуют обратиться в надзорные органы.
Чтобы исключить новые всплески подобных нарушений, инспекторы начали проверять и другие камчатские предприятия рыбной промышленности.
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