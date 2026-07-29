На Камчатке проверяют рыбные заводы после обнаружения химии в икре

На Камчатке Роспотребнадзор обнаружил в красной икре опасную дозу консервантов. Содержание бензойной и сорбиновой кислот в партиях продукта значительно превысило допустимые нормы.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

Проверка показала, что на килограмм икры приходится 904,2 мг бензойной кислоты и 1219,2 мг сорбиновой. Эти вещества продлевают срок годности, но при избытке становятся вредными для здоровья.

Консервант Количество на 1 кг Бензойная кислота 904,2 мг Сорбиновая кислота 1219,2 мг

Продукт поставил один из местных производителей. Следственные органы сейчас выясняют, почему на заводе нарушили санитарные нормы и как в икру попало такое количество химии.

Роспотребнадзор просит жителей региона не покупать эту икру и не употреблять ее в пищу. Если продукт уже куплен, рекомендуют обратиться в надзорные органы.

Чтобы исключить новые всплески подобных нарушений, инспекторы начали проверять и другие камчатские предприятия рыбной промышленности.

Экспертная проверка: специалист по природопользованию специалист по природопользованию Игорь Степанов