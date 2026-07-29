Средний размер автокредита в Челябинской области увеличился на 15,3% за год

Средний размер автокредита в России за год вырос почти на 20% и в июне составил 1,57 млн рублей. Данные Национального бюро кредитных историй показывают, что по сравнению с маем сумма увеличилась незначительно — на 0,6%, но годовой скачок оказался существенным.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Выбор авто по кредиту в Москве

Лидерами по сумме займов остаются столичный регион и Санкт-Петербург. В Москве средний кредит достигает 2,07 млн рублей, в Подмосковье — 1,91 млн, в Северной столице — 1,82 млн.

Регион / Группа Динамика роста чека за год Тульская область +25,4% Красноярский край +24,6% Оренбургская область +24,4% Тюменская область +23,9%

На Урале темпы роста среднего чека оказались ниже общероссийских. В Свердловской области прирост составил 13,4%, в Пермском крае — 12,2%. Челябинская область заняла промежуточное положение: здесь за год средний кредит вырос на 15,3% — с 1,31 млн рублей до 1,51 млн.

Разброс цифр по регионам объясняется разным уровнем доходов жителей, актуальными ценами на автомобили и условиями, которые предлагают местные отделения банков. Высокий спрос на транспорт в Челябинской области продолжает толкать среднюю сумму займа вверх, несмотря на сдержанный темп по сравнению с некоторыми другими субъектами РФ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов