Движение транспорта в центре Петрозаводска ограничат на несколько дней

В центре Петрозаводска на несколько дней ограничат движение транспорта из-за массовых мероприятий. Изменения затронут площадь Кирова и прилегающие улицы.
С 8:00 30 июля до 18:00 4 августа водители не смогут въехать на площадь Кирова со стороны улицы Правды.
Наиболее серьезные ограничения введут 1 августа. С 9:00 до 23:45 проезд по самой площади и по проспекту Карла Маркса вдоль неё полностью запретят — эту территорию отдадут пешеходам.
|Период
|Ограничение
|30 июля — 4 августа
|Запрет въезда на площадь Кирова с улицы Правды
|1 августа (09:00-23:45)
|Пешеходная зона на площади Кирова и проспекте Карла Маркса
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