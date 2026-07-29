Движение транспорта в центре Петрозаводска ограничат на несколько дней

В центре Петрозаводска на несколько дней ограничат движение транспорта из-за массовых мероприятий. Изменения затронут площадь Кирова и прилегающие улицы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

С 8:00 30 июля до 18:00 4 августа водители не смогут въехать на площадь Кирова со стороны улицы Правды.

Наиболее серьезные ограничения введут 1 августа. С 9:00 до 23:45 проезд по самой площади и по проспекту Карла Маркса вдоль неё полностью запретят — эту территорию отдадут пешеходам.

Период Ограничение 30 июля — 4 августа Запрет въезда на площадь Кирова с улицы Правды 1 августа (09:00-23:45) Пешеходная зона на площади Кирова и проспекте Карла Маркса

Городская администрация рекомендует автомобилистам заранее продумать маршруты объезда и следовать временным дорожным знакам.