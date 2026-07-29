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Банк России сообщил о замедлении роста цен в Нижегородской области

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Годовая инфляция в Нижегородской области по итогам июня 2026 года составила 5,5% — ниже общероссийского уровня (6%) и среднего по Приволжскому федеральному округу (6,6%). При этом регион стал единственным в ПФО, где месячный рост цен практически остановился: 0,4% против 0,9% в округе в среднем. Об этом сообщает Волго-Вятское главное управление Банка России.

Инфляция
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Инфляция

Что разогнало цены в округе, и почему Нижний Новгород — исключение

Общее ускорение инфляции в Приволжье к июню поясняется в регуляторе разовыми факторами. Главный драйвер — топливо. Цены на нефтепродукты выросли на фоне повышенного спроса и сокращения предложения: снизилось производство, возникли перебои с логистикой. Это типичный стоимостный шок, который проходит через транспортные издержки в цены на широкую корзину товаров.

Нижегородская область выбивается из этой картины. Месячная инфляция здесь — 0,4%, минимальная в округе. Работает комбинация факторов: укрепление рубля сдерживает импортную комплектующую, а высокие кредитный сдерживатель (ключевая ставка 14%) охлаждает потребительский спрос на дорогие позиции.

В июне подешевели подержанные иномарки, холодильники, стиральные машины, в ряде регионов — планшеты и смартфоны. Продовольственный сектор показал разную динамику: "борщевой набор" (картофель, капуста, морковь, лук, свекла) дорожал заметно — старый урожай ушел, новый еще не пошел в реализацию. Одновременно дешевела молочка и яйца за счет роста выпуска.

Услуги: дефляция за счет туризма

Отдельная история — сфера услуг. В ПФО они дорожали медленнее мая, а в Нижегородской области вообще подешевели. Ключевая причина — стоимость зарубежного отдыха, особенно в Египте. На цены давит расширение авиасообщения: запуск прямых рейсов Нижний Новгород — Хургада увеличил предложение и снял дефицит мест, который держал тарифы на высоте.

Это редкий пример, когда инфраструктурное решение (новый рейс) практически мгновенно проходит в потребительский индекс, сдерживая общую инфляцию в регионе.

Показатель Нижегородская область ПФО Россия
Годовая инфляция (июнь 2026) 5,5% 6,6% 6,0%
Месячная инфляция (июнь к маю) 0,4% 0,9% -
Годовая инфляция (май 2026) 5,3% - -

Для контекста: к маю годовая инфляция в регионе была 5,3%, к апрелю — 5,39%. Рост к июню на 0,2 п. п. при почти нулевом месячном приросте говорит о базовом эффекте: в июне 2025 года цены росли медленнее, чем в этом году, поэтому годовая база ушла вверх.

"Нижегородская область демонстрирует устойчивую дизинфляционную динамику на фоне волатильного окружения. Месячная инфляция в 0,4% при ключевой ставке 14% — это сигнал, что жесткая денежно-кредитная политика работает: дорогой кредит сдерживает спрос на долговечные блага и импорт, а укрепление рубля делает остальное доступнее. Отдельно стоит отметить эффект от новых чартерных рейсов: инфраструктурная доступность курортов стала макроэкономическим фактором, сдерживающим индекс услуг. Риск сохраняется на стороне продуктового сегмента — сезонное подорожание овощей к концу лета традиционно дает вторую волну роста, но пока региональные власти и агропром справляются с молочкой и яйцами, компенсируя давление со стороны овощного сегмента.", — пояснил региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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