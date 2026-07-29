Работающие родители в Нижегородской области получают возврат части НДФЛ

Более 20 тысяч работающих родителей в Нижегородской области получили новую семейную выплату от Социального фонда России. За два месяца на счета жителей региона перевели 541 млн рублей. В ближайшие дни деньги поступят еще 19 тысячам человек, чьи заявки уже одобрили.
Мера поддержки рассчитана на работающих родителей, которые воспитывают двоих и более детей. Дети должны быть в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно).
Суть выплаты заключается в частичном возврате НДФЛ, уплаченного за 2025 год. Сумма рассчитывается индивидуально: фактически ставка налога для таких родителей снижается с 13% до 6%, а разница в 7% возвращается семье единовременно.
Для получения денег нужно соответствовать ряду критериев:
|Параметр
|Значение / Условие
|Сумма уже выплаченных средств
|541 млн рублей
|Порог среднедушевого дохода (на 2025 г.)
|до 16 669 рублей (x 1,5)
|Срок рассмотрения заявки
|до 10 рабочих дней
Подать документы можно до 1 октября 2026 года. Выплату имеют право получить оба работающих родителя.
Доступны три способа подачи заявления:
Данная выплата стала частью более широкого пакета мер. По словам министра социальной развития и семейной политики Нижегородской области Игоря Седых, она дополняет существующую систему помощи семьям с детьми.
"Семья Князевых воспитывает четверых детей, младший ребенок родился месяц назад. Супруги также могут воспользоваться Родительским основным доходом, выбрав формат получения помощи — целевые средства или ежемесячную выплату. Кроме того, им доступен электронный сертификат "Подарок новорожденному"", — отметил Игорь Седых.
В регионе действует программа "ОСНОВА — нижегородский проект жизни", запущенная 1 июля 2025 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Она входит в стратегию Пятилетия семьи (2025-2030) и синхронизирована с национальным проектом "Семья".
Кроме прямых выплат, жителям доступно так называемое "демографическое меню" от Минтруда РФ. В него входят:
Реализация этих мер направлена на создание условий для воспитания детей и обеспечение доступной медицины по поручению президента РФ Владимира Путина.
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