Работающие родители в Нижегородской области получают возврат части НДФЛ

Более 20 тысяч работающих родителей в Нижегородской области получили новую семейную выплату от Социального фонда России. За два месяца на счета жителей региона перевели 541 млн рублей. В ближайшие дни деньги поступят еще 19 тысячам человек, чьи заявки уже одобрили.

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Кто может получить выплату и как она считается

Мера поддержки рассчитана на работающих родителей, которые воспитывают двоих и более детей. Дети должны быть в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно).

Суть выплаты заключается в частичном возврате НДФЛ, уплаченного за 2025 год. Сумма рассчитывается индивидуально: фактически ставка налога для таких родителей снижается с 13% до 6%, а разница в 7% возвращается семье единовременно.

Для получения денег нужно соответствовать ряду критериев:

Иметь гражданство РФ и жить в стране.

Проходить по имущественному цензу (оценка аналогична той, что используется для единого пособия).

Соблюдать лимит по доходу: среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения. В Нижегородской области за 2025 год этот порог составил 16 669 рублей.

Параметр Значение / Условие Сумма уже выплаченных средств 541 млн рублей Порог среднедушевого дохода (на 2025 г.) до 16 669 рублей (x 1,5) Срок рассмотрения заявки до 10 рабочих дней

Как подать заявление и сроки

Подать документы можно до 1 октября 2026 года. Выплату имеют право получить оба работающих родителя.

Доступны три способа подачи заявления:

через портал Госуслуг;

в МФЦ;

в клиентской службе регионального отделения Соцфонда.

Система поддержки семей в регионе

Данная выплата стала частью более широкого пакета мер. По словам министра социальной развития и семейной политики Нижегородской области Игоря Седых, она дополняет существующую систему помощи семьям с детьми.

"Семья Князевых воспитывает четверых детей, младший ребенок родился месяц назад. Супруги также могут воспользоваться Родительским основным доходом, выбрав формат получения помощи — целевые средства или ежемесячную выплату. Кроме того, им доступен электронный сертификат "Подарок новорожденному"", — отметил Игорь Седых.

В регионе действует программа "ОСНОВА — нижегородский проект жизни", запущенная 1 июля 2025 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Она входит в стратегию Пятилетия семьи (2025-2030) и синхронизирована с национальным проектом "Семья".

Кроме прямых выплат, жителям доступно так называемое "демографическое меню" от Минтруда РФ. В него входят:

услуги социальной няни;

прокат вещей для новорожденных;

помощь студенткам-очницам, ожидающим ребенка;

поддержка молодых многодетных семей и дополнительные квоты на ЭКО.

Реализация этих мер направлена на создание условий для воспитания детей и обеспечение доступной медицины по поручению президента РФ Владимира Путина.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов