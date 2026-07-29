Автомобилисты Пензы опасаются дефицита топлива перед предстоящими выходными

Водители Пензы сообщают о возвращении очередей на автозаправочных станциях города. После кратковременного затишья в начале недели время ожидания у колонок снова увеличилось, что вызывает опасения автомобилистов перед предстоящими выходными.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских ретроавтомобилей на АЗС

Причиной перегрузки ряда АЗС стал временный простой других точек. В частности, часть станций "Роснефти" была закрыта до вечера, из-за чего поток машин перераспределился на соседние объекты. Один из водителей отметил, что на заправке по улице Рябова время ожидания составило около 40 минут — это произошло после закрытия станции в Кривозерье.

Ситуация на разных точках города различается:

На "Лукойле" по улице Бийской табло было выключено, но бензин марок АИ-92 и АИ-95 оставался в продаже.

В Бакшеевке топливо было в наличии, однако ввели ограничение на объем заправки — не более 40 литров (включая канистры).

В районе Гидростроя очередь составляла около семи машин на одну колонку, ожидание заняло 20 минут; здесь также действовал лимит в 40 литров.

Автомобилисты ожидают, что к четвергу и пятнице нагрузка на заправки вырастет, так как многие стремятся заправить баки до наступления субботы.