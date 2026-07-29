Автомобилисты Пензы опасаются дефицита топлива перед предстоящими выходными

Водители Пензы сообщают о возвращении очередей на автозаправочных станциях города. После кратковременного затишья в начале недели время ожидания у колонок снова увеличилось, что вызывает опасения автомобилистов перед предстоящими выходными.
Причиной перегрузки ряда АЗС стал временный простой других точек. В частности, часть станций "Роснефти" была закрыта до вечера, из-за чего поток машин перераспределился на соседние объекты. Один из водителей отметил, что на заправке по улице Рябова время ожидания составило около 40 минут — это произошло после закрытия станции в Кривозерье.
Ситуация на разных точках города различается:
Автомобилисты ожидают, что к четвергу и пятнице нагрузка на заправки вырастет, так как многие стремятся заправить баки до наступления субботы.
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