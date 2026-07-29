Кубанский рынок недвижимости стал одним из самых дорогих в России

Новостройки Краснодарского края дешевеют относительно других регионов России. За последние два года стоимость квадратного метра в первичке на Кубани выросла всего на 4,9%, тогда как средний показатель по стране составил 15,8%. Это самый низкий темп удорожания среди территорий, откуда традиционно переезжают люди в южные регионы.
Несмотря на медленный рост цен, Краснодарский край остается одним из самых дорогих рынков жилья в стране. Средний квадратный метр здесь стоит 167,1 тыс. рублей. Для сравнения: в Свердловской области цена ниже — 161,5 тыс., а в Новосибирской и Красноярском крае показатели составляют 153,5 тыс. и 146,7 тыс. рублей соответственно.
Дороже кубанских новостроек жилье удалось найти только в трех субъектах РФ: Приморском крае, Хабаровском крае и Иркутской области.
|Регион
|Рост цены за 2 года (%)
|Цена кв. м (тыс. руб.)
|Краснодарский край
|4,9%
|167,1
|Свердловская область
|17,2%
|161,5
|Новосибирская область
|13,3%
|153,5
|Хабаровский край
|20,7%
|178,7
Замедление цен связано с избытком предложения и падением покупательской способности. Высокие ставки по ипотеке отсекают значительную часть потенциальных клиентов, а застройщики продолжают вводить новые объекты.
"Минимальный рост цен в Краснодарском крае отражает текущую рыночную ситуацию: предложение в регионе остается высоким, а спрос ограничен дорогой ипотекой. Сейчас Краснодарский край занимает второе место по затовариванию рынка новостройками", — пояснили аналитики ЕРЗ.РФ.
По данным экспертов, на 1 апреля в регионе накопился «навес» из непроданного жилья в размере 31,2 тыс. лотов. Такой объем затоваривания сдерживает рост цен: когда квартир больше, чем готовых купить их по высокой стоимости, девелоперы вынуждены замедлять индексацию прайсов или предлагать скидки.
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