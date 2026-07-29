Кубанский рынок недвижимости стал одним из самых дорогих в России

Новостройки Краснодарского края дешевеют относительно других регионов России. За последние два года стоимость квадратного метра в первичке на Кубани выросла всего на 4,9%, тогда как средний показатель по стране составил 15,8%. Это самый низкий темп удорожания среди территорий, откуда традиционно переезжают люди в южные регионы.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Новостройка

Цены и динамика роста

Несмотря на медленный рост цен, Краснодарский край остается одним из самых дорогих рынков жилья в стране. Средний квадратный метр здесь стоит 167,1 тыс. рублей. Для сравнения: в Свердловской области цена ниже — 161,5 тыс., а в Новосибирской и Красноярском крае показатели составляют 153,5 тыс. и 146,7 тыс. рублей соответственно.

Дороже кубанских новостроек жилье удалось найти только в трех субъектах РФ: Приморском крае, Хабаровском крае и Иркутской области.

Регион Рост цены за 2 года (%) Цена кв. м (тыс. руб.) Краснодарский край 4,9% 167,1 Свердловская область 17,2% 161,5 Новосибирская область 13,3% 153,5 Хабаровский край 20,7% 178,7

Почему рынок Кубани замедлился

Замедление цен связано с избытком предложения и падением покупательской способности. Высокие ставки по ипотеке отсекают значительную часть потенциальных клиентов, а застройщики продолжают вводить новые объекты.

"Минимальный рост цен в Краснодарском крае отражает текущую рыночную ситуацию: предложение в регионе остается высоким, а спрос ограничен дорогой ипотекой. Сейчас Краснодарский край занимает второе место по затовариванию рынка новостройками", — пояснили аналитики ЕРЗ.РФ.

По данным экспертов, на 1 апреля в регионе накопился «навес» из непроданного жилья в размере 31,2 тыс. лотов. Такой объем затоваривания сдерживает рост цен: когда квартир больше, чем готовых купить их по высокой стоимости, девелоперы вынуждены замедлять индексацию прайсов или предлагать скидки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов