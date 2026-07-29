Прокуратура Починковского района обязала власти переложить замерзший водопровод

Жители одного из сел Починковского района Смоленской области остались без воды из-за ошибок при прокладке труб. Прокуратура района через суд обязала местные власти переложить водопровод на нужную глубину, чтобы сеть не промерзала зимой.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Ремонт теплотрассы зимой: рабочие укладывают трубы и техника на заснеженной дороге

Проверка показала: участок трубы длиной 70 метров закопали всего на 1,2 метра. Этого недостаточно для защиты от морозов, поэтому зимой вода в системе замерзла, и подача ресурса в дома прекратилась.

"Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района", — сообщили в ведомстве.

Теперь ответственные службы должны переложить водопровод так, чтобы глубина залегания труб соответствовала техническим нормам. Это позволит избежать новых аварий в зимний период и обеспечит бесперебойную работу системы.

Ответы на популярные вопросы

Почему трубы промерзли?

Трубы проложили слишком мелко — всего на 1,2 метра. В условиях зимних температур в регионе этого недостаточно, чтобы земля сохраняла тепло и вода внутри труб не превращалась в лед.

Что будет дальше?

Суд уже вынес решение в пользу жителей. Теперь коммунальные службы обязаны провести ремонтные работы и перенести сеть на глубину промерзания почвы.

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