Администрация Улан-Удэ заказала строительство новой блочной котельной

В Улан-Удэ на станции Дивизионная строят блочную котельную. Объектом занимаются рабочие по заказу городской администрации.

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Новый узел теплоснабжения разгрузит изношенные сети и снизит риск аварий в районе. Котельная должна обеспечить стабильный подогрев жилых домов и социальных объектов, исключив перебои с теплом в зимний период.

Параметр Детали проекта Место строительства Станция Дивизионная, г. Улан-Удэ Цель Снижение нагрузки на теплосети, повышение надежности района Срок ввода Ближайшие месяцы

Власти города планируют запустить объект в эксплуатацию до начала следующего отопительного сезона.

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