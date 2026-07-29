Администрация Улан-Удэ заказала строительство новой блочной котельной

В Улан-Удэ на станции Дивизионная строят блочную котельную. Объектом занимаются рабочие по заказу городской администрации.
Новый узел теплоснабжения разгрузит изношенные сети и снизит риск аварий в районе. Котельная должна обеспечить стабильный подогрев жилых домов и социальных объектов, исключив перебои с теплом в зимний период.
|Параметр
|Детали проекта
|Место строительства
|Станция Дивизионная, г. Улан-Удэ
|Цель
|Снижение нагрузки на теплосети, повышение надежности района
|Срок ввода
|Ближайшие месяцы
Власти города планируют запустить объект в эксплуатацию до начала следующего отопительного сезона.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.