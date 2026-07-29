Сильный ветер и интенсивные осадки ожидаются в нескольких районах Ростовской области

В семи районах Ростовской области объявили о риске затопления из-за предстоящего сильного ливня. Соответствующее предупреждение распространило региональное управление МЧС.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Водосточная труба во время дождя

Штормовое предупреждение действует с 29 июля. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду, интенсивные осадки и грозы.

В зоне потенциального затопления оказались Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Советский, Обливский, Милютинский и Кашарский районы. По предварительным данным, вода может затапливать низменные участки. Есть риск отключения трансформаторных подстанций и сбоев в работе дорожных и коммунальных служб.

Параллельно в регионе сохраняется режим повышенной пожарной опасности. Чрезвычайная пожароопасность зафиксирована в четырёх муниципалитетах.