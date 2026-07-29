В Махачкале спустя год восстановили работу источника минеральной воды "Тарнаир-175"

В Махачкале восстановили работу источника минеральной воды "Тарнаир-175". После перерыва длиной в год жители города снова могут набирать воду из этого источника.
Ремонт начался после того, как горожане обратились к депутатам городского Собрания на приеме. Чтобы запустить систему, специалисты обследовали водопроводную трассу и заменили насосное оборудование. Новые агрегаты вернули в системе нужное давление, что позволило завершить прокладку труб к водоразборным кранам.
|Этап восстановления
|Результат
|Обследование трассы
|Выявление причин простоя и дефектов сети
|Монтаж насосов
|Восстановление давления в системе
|Прокладка трубопровода
|Подвод воды к кранам для жителей
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