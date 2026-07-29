В Махачкале спустя год восстановили работу источника минеральной воды "Тарнаир-175"

В Махачкале восстановили работу источника минеральной воды "Тарнаир-175". После перерыва длиной в год жители города снова могут набирать воду из этого источника.

Фото: commons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Махачкала, южная часть города

Ремонт начался после того, как горожане обратились к депутатам городского Собрания на приеме. Чтобы запустить систему, специалисты обследовали водопроводную трассу и заменили насосное оборудование. Новые агрегаты вернули в системе нужное давление, что позволило завершить прокладку труб к водоразборным кранам.

Этап восстановления Результат Обследование трассы Выявление причин простоя и дефектов сети Монтаж насосов Восстановление давления в системе Прокладка трубопровода Подвод воды к кранам для жителей